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Cultura

CONCIERTO "SANGRE BLUES" EN EL MUSEO FEDERICO SILVA

La presentación a cargo de Los Blueserables se llevará a cabo este día con la propuesta "bluepango"

Por Estrella Govea

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
A
CONCIERTO "SANGRE BLUES" EN EL MUSEO FEDERICO SILVA

El concierto "Sangre Blues" se llevará a cabo el miércoles 8 de abril a las 19:00 horas en la explanada del Museo Federico Silva Escultura Contemporánea, a cargo de Los Blueserables, con una propuesta de blues con distintas tradiciones musicales presentes en el país.

Los Blueserables, es una agrupación potosina que ha desarrollado un lenguaje propio dentro del género. Su propuesta, denominada "bluepango", parte del blues de Chicago y lo cruza con son mexicano, funk, danzón y ritmos latinoamericanos, lo que deriva en un repertorio que incorpora elementos rítmicos y melódicos de distintas procedencias sin abandonar la estructura del blues.

El proyecto surge a partir de la influencia del taller impartido por José Cruz y se consolida en 2012 bajo la dirección de Roberto Rivelino. Desde entonces, la banda ha centrado su trabajo en la composición de temas propios, con letras en español y una línea que prioriza la autoría como eje de su práctica musical.

La alineación actual está integrada por Roberto Rivelino en voz, armónica y resonador; Ernesto Rodríguez Pavlova en bajo; Edgar Galván en guitarra; y Aldo Vázquez en batería. En "Sangre Blues", el grupo presentará un repertorio que reúne experiencias cotidianas, referencias sociales y distintas influencias musicales, dentro de una propuesta que mantiene el blues como base y lo vincula con el contexto cultural en el que se produce.

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Con más de diez años de actividad, la agrupación ha participado en festivales culturales y encuentros especializados en blues en México.

Su trayectoria incluye presentaciones en distintos foros, así como la gestión de espacios para la difusión del género. Esta labor ha contribuido a la presencia del blues hecho en México dentro de circuitos locales y nacionales.

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