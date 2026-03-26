ANIVERSARIO DEL MUSEO LEONORA CARRINGTON

El Museo Leonora Carrington celebrará su octavo aniversario el viernes 27 de marzo, a las 19:00 horas, en sus instalaciones ubicadas dentro del Centro de las Artes de San Luis Potosí, con un programa que integra música, intervenciones visuales y la apertura de exposiciones.

El museo fue inaugurado en marzo de 2018 en una sección del antiguo complejo penitenciario que permanecía sin intervención desde su cierre. Este conjunto de pabellones, construido en 1905, funcionó como área de reclusión para mujeres —algunas con hijos— y para personas en proceso judicial. Tras su abandono, el espacio fue considerado para residencias artísticas, proyecto que no se concretó por falta de presupuesto.

La conversión del lugar en museo se originó a partir de la búsqueda de un espacio para resguardar la obra de Leonora Carrington, particularmente su producción escultórica, iniciativa impulsada por su hijo Pablo Weisz Carrington en conjunto con el consejo del museo. Durante una visita, Weisz encontró en esta sección un valor simbólico al haber sido habitada por mujeres, lo que influyó en la decisión de establecer ahí el recinto.

El inmueble fue restaurado y adaptado para su función museística. Algunas celdas se integraron para formar salas más amplias, se añadieron elementos arquitectónicos contemporáneos como una pasarela elevada y se diseñó una museografía que favorece la iluminación natural sobre las esculturas. Desde su apertura, el museo se planteó como un espacio de exhibición permanente, así como sede de muestras temporales y actividades formativas.

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Como parte del aniversario, habrá un concierto de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, dirigida por las invitadas Josefa Velazco y Esperanza de Velazco.

La presentación se complementará con un ejercicio de mapping sobre las esculturas, desarrollado por Aura Studio, que integrará proyecciones visuales al espacio museístico.

La celebración incluirá también la inauguración de dos exposiciones temporales, "El lugar de las horas perdidas, retrospección", de Verónica Elías, y "Cartografía de una mente viva", de Montse Saiz, ambas con vigencia hasta agosto.

A ocho años de su apertura, el museo mantiene una línea que combina la conservación de la obra de Carrington con la incorporación de propuestas contemporáneas, en un espacio marcado por su pasado penitenciario.