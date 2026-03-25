logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vuelca tráiler en Villa de Reyes

Fotogalería

Vuelca tráiler en Villa de Reyes

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Presentan el libro De ninfa del paraíso a reloj de arena

Por Estrella Govea

Marzo 25, 2026 03:00 a.m.
A
Presentan el libro De ninfa del paraíso a reloj de arena

La charla y presentación del libro "De nínfa del paraíso a reloj de arena" se llevará a cabo este miércoles 25 de marzo a las 19:00 horas, en el Museo Francisco Cossío, con la participación de la autora Mónica Cázares Castillo y propone una revisión histórica de las representaciones del cuerpo femenino en el México del siglo XIX a partir del análisis de crónicas sociales publicadas entre 1881 y 1891.

El libro se inscribe en el campo de la historia cultural y examina cómo la prensa contribuyó a construir imaginarios sobre la feminidad durante el periodo porfiriano.

A través de fuentes hemerográficas, la investigación identifica la forma en que textos firmados por cronistas como Juvenal y Titania establecieron modelos de belleza, conducta y presencia pública para las mujeres.

La obra analiza elementos como la moda, el uso del corsé y el polisón, así como los gestos y la teatralidad en espacios sociales. Estos componentes se presentan como dispositivos simbólicos que fijaron estereotipos de la feminidad en un contexto marcado por la modernidad y el consumo, donde la prensa funcionó como intermediaria entre prácticas sociales y discursos culturales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El planteamiento del libro muestra que la corporalidad femenina se convirtió en un territorio de regulación y observación dentro de la sociedad decimonónica.

Las figuras de la "ninfa del paraíso" y el "reloj de arena" sintetizan modelos que circularon en el imaginario social, vinculados tanto a la admiración como a la crítica.

La trayectoria de Mónica Cázares Castillo se centra en el estudio de la moda y la vida social en el siglo XIX. Es licenciada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y cuenta con estudios de maestría y doctorado en El Colegio de San Luis, donde desarrolló investigaciones sobre prácticas de sociabilidad y representaciones femeninas, varias de ellas con recomendación de publicación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Taibo y Rosas comparten su formación como lectores en la FNL
Taibo y Rosas comparten su formación como lectores en la FNL

Taibo y Rosas comparten su formación como lectores en la FNL

SLP

Estrella Govea

Presentan Los mil ojos de la selva
Presentan Los mil ojos de la selva

Presentan Los mil ojos de la selva

SLP

Estrella Govea

Muestra La memoria de los colores
Muestra La memoria de los colores

Muestra La memoria de los colores

SLP

Estrella Govea

Jornada Internacional por el Día Mundial del Teatro
Jornada Internacional por el Día Mundial del Teatro

Jornada Internacional por el Día Mundial del Teatro

SLP

Estrella Govea