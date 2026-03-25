Presentan el libro De ninfa del paraíso a reloj de arena

La charla y presentación del libro "De nínfa del paraíso a reloj de arena" se llevará a cabo este miércoles 25 de marzo a las 19:00 horas, en el Museo Francisco Cossío, con la participación de la autora Mónica Cázares Castillo y propone una revisión histórica de las representaciones del cuerpo femenino en el México del siglo XIX a partir del análisis de crónicas sociales publicadas entre 1881 y 1891.

El libro se inscribe en el campo de la historia cultural y examina cómo la prensa contribuyó a construir imaginarios sobre la feminidad durante el periodo porfiriano.

A través de fuentes hemerográficas, la investigación identifica la forma en que textos firmados por cronistas como Juvenal y Titania establecieron modelos de belleza, conducta y presencia pública para las mujeres.

La obra analiza elementos como la moda, el uso del corsé y el polisón, así como los gestos y la teatralidad en espacios sociales. Estos componentes se presentan como dispositivos simbólicos que fijaron estereotipos de la feminidad en un contexto marcado por la modernidad y el consumo, donde la prensa funcionó como intermediaria entre prácticas sociales y discursos culturales.

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El planteamiento del libro muestra que la corporalidad femenina se convirtió en un territorio de regulación y observación dentro de la sociedad decimonónica.

Las figuras de la "ninfa del paraíso" y el "reloj de arena" sintetizan modelos que circularon en el imaginario social, vinculados tanto a la admiración como a la crítica.

La trayectoria de Mónica Cázares Castillo se centra en el estudio de la moda y la vida social en el siglo XIX. Es licenciada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y cuenta con estudios de maestría y doctorado en El Colegio de San Luis, donde desarrolló investigaciones sobre prácticas de sociabilidad y representaciones femeninas, varias de ellas con recomendación de publicación.