La presentación del libro Entre las raíces de una Ceiba se llevó a cabo en la Casa Museo Manuel José Othón como parte del programa "Todos los lunes son de Palique", con la participación de la autora Miroslava de la Rosa Arteaga y del editor Miguel Ángel Duque.

La obra está conformada por 43 textos líricos que parten de la experiencia personal y de la memoria. El libro se construye a partir de la metáfora de la ceiba como eje central. A través de este elemento, la autora recorre distintas etapas de la vida, desde la infancia hasta la madurez, con textos que remiten a la memoria, la experiencia cotidiana y la relación con el entorno natural.

En la conversación, la autora compartió que su escritura surge de recuerdos de infancia en una comunidad rural de Villa de Ramos, donde creció en contacto con la naturaleza y con prácticas cotidianas que marcaron su forma de mirar el entorno. Relató escenas relacionadas a la vida en el campo, la convivencia familiar y la tradición oral, elementos que posteriormente trasladó a sus textos como parte de su proceso creativo.

Por su parte, Miguel Ángel Duque explicó que el libro se consolidó a partir de un trabajo en taller y destacó la decisión de la autora de llevar sus textos a publicación en un periodo breve. Señaló que el título fue sugerido a partir de la idea de la ceiba como símbolo de cobijo y se unió con los demás, en relación con el contenido del libro y su enfoque en las raíces familiares.

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La presentación también incluyó comentarios sobre el proceso de edición y la integración de elementos visuales, como los dibujos realizados por los nietos de la autora, que forman parte de la publicación.