La Camerata de San Luis presentará el concierto La Camerata en los barrios hoy miércoles 25 de marzo a las 20:30 horas, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción del Barrio de Tlaxcala.

La presentación forma parte del programa conmemorativo por el 25 aniversario de la Casa de Cultura del Barrio de Tlaxcala, que incluye conciertos, recitales y una exposición en este espacio.

Bajo la dirección artística de Roberto Gómez Argüelles, la agrupación propone un repertorio centrado en la música para cuerdas, con obras que abarcan del periodo barroco al siglo XX.

El concierto abre con el Concierto Grosso No. 1 de Georg Friedrich Händel, obra escrita en 1739 como parte de sus Doce Grandes Conciertos. La pieza presenta el diálogo entre un pequeño grupo de solistas y el conjunto orquestal, con contrastes de textura y secciones que alternan entre pasajes rápidos y momentos de carácter más contenido.

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La interpretación continúa con Andante y Rondo de Carl Maria von Weber, con la participación de la solista Brenda A. Navarro. La obra, compuesta en 1809, combina una sección inicial de carácter lírico en tono menor con un rondó de ritmo ágil basado en danzas de estilo húngaro.

El programa incluye también el Impromptu para orquesta de cuerdas Op. 5 de Jean Sibelius y concluye con Rumanian Folk Dances de Béla Bartók. Esta última reúne seis piezas breves basadas en melodías tradicionales recopiladas por el compositor a inicios del siglo XX, que conservan estructuras de danzas populares como la polka y otras formas regionales. El acceso al concierto no tiene costo.