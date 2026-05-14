"ARTE QUE SUENA" POR LA CAMERATA DE SAN LUIS

La Camerata de San Luis presentará el concierto "Arte que suena" este jueves 14 de mayo a las 19:00 horas en el Museo Leonora Carrington. El programa reunirá obras de Joseph Haydn, Edvard Grieg y Gustav Holst bajo la dirección artística de Roberto Gómez Argüelles y la dirección invitada del maestro Pedro Damián Martínez.

El repertorio iniciará con el "Concierto en Do Mayor para Violonchelo y Orquesta" de Joseph Haydn, una de las composiciones más reconocidas para ese instrumento dentro del periodo clásico.

La obra fue escrita durante la etapa de Haydn con la corte Esterházy y destaca por el diálogo entre la orquesta y el violonchelo. La interpretación contará con la participación del solista Fernando Morales G.

La segunda pieza del programa será "Melodías Elegíacas Op. 34" de Edvard Grieg, composición para orquesta de cuerdas basada en canciones del propio autor sobre textos del poeta noruego Aasmund Olavsson Vinje. La obra se divide en dos movimientos: "El corazón herido" y "La última primavera", piezas caracterizadas por un tono melancólico y una escritura centrada en las cuerdas.

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Dentro del concierto también se interpretará la "Suite St. Paul Op. 29" de Gustav Holst, escrita en 1912 para la orquesta de cuerdas de la escuela St Paul´s Girls´ School de Londres, donde el compositor impartió clases durante varios años. La suite integra melodías de tradición inglesa y consta de cuatro movimientos, entre ellos el "Finale (The Dargason)", conocido por incorporar el tema popular "Greensleeves".

El programa de "Arte que suena" reunirá composiciones escritas entre los siglos XVIII y XX, con piezas que muestran distintos tratamientos de la orquesta de cuerdas y del lenguaje sinfónico europeo.El concierto integrará la estructura clásica de Haydn, la línea lírica de Grieg y el uso de elementos folklóricos ingleses presentes en la obra de Holst.