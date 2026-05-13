Segunda etapa del Festival de Creadoras Visuales

Continúa el 4º Festival de Creadoras Visuales del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA), cuya segunda etapa reúne exposiciones, recorridos guiados y espacios de difusión artística en distintos puntos de la capital potosina. La programación inicia este miércoles 13 de mayo y mantiene el enfoque en el trabajo de artistas visuales contemporáneas.

Como parte de esta agenda, el Centro de Difusión Cultural "Raúl Gamboa" albergará la inauguración a las 19:00 horas de un conjunto de cinco exposiciones, en ellas participan Melissa Salazar con Puntadas de Nostalgia, Mont Ventura con Umbral, tierra y creación, Areli Kun con Cartografías de la violencia: Ejercicios para deshilar el tejido patriarcal, La Lupita con Merezco la tierra que piso y Solo María con Las que buscan.

Este mismo día, el IPBA difundirá a través de sus redes sociales la convocatoria para la próxima edición del festival. Con ello, la institución dará continuidad a este proyecto dedicado a la promoción y circulación del trabajo artístico realizado por mujeres creadoras.

La programación seguirá el sábado 16 de mayo de 10:00 a 16:00 horas con un Mercadito de obra artística en la explanada del IPBA. En este espacio, creadoras locales ofrecerán postales, carteles, stickers, grabados, libretas y otros productos elaborados de manera independiente.

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Más tarde, a las 12:00 horas, la Galería Antonio Rocha Cordero inaugurará la exposición Identidades de Xitlali Minssart.

Además de las exposiciones y actividades de venta, el festival contempla recorridos guiados encabezados por las propias artistas participantes. Estas visitas buscan generar diálogo en torno a los procesos y temas presentes en las obras.

Todas las actividades son de entrada libre y la programación completa se encuentra disponible en las redes oficiales del Instituto Potosino de Bellas Artes.