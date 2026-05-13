Pride Cultural en el CUART UASLP

Llega la quinta edición del Pride Cultural 2026 los días 13 y 14 de mayo, en el Centro Universitario de las Artes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, esto como parte de las actividades por el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

La jornada contempla mesas de diálogo, foros, actividades escénicas y espacios de reflexión enfocados en diversidad sexogenérica, derechos humanos y bienestar colectivo.

La agenda de hoy 13 de mayo inicia a las 09:00 horas con la puesta en escena Historias de la comunidad, en la que participan el dramaturgo Aldo Reséndiz, el creador escénico Alan España, Metzli Eliana, Mixtli Odette, Valeria Aguayo, Lía Rodríguez, Jorge Eng "Sato" y Brian Yael Medina.

A las 10:00 horas se llevará a cabo la charla Comunicar la diversidad: medios universitarios frente a la desinformación y la violencia digital, con la participación de Antonio Calderón Adel y Víctor Hugo Magaña Hernández.

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A las 11:00 horas se presenta Que VihVa La Vida, mesa en la que participan Alain Pinzón, Miguel Waldo Izquierdo e Irazamy Portillo. A las 12:00 horas se desarrollará el diálogo El suicidio y las maneras de sanar en colectiva con Mónica Lorena Hernández Rodríguez y Yocelin Cámara. A las 13:00 horas, Ángel Candia y Arturo Jessel Galicia Montalvo abordarán temas relacionados con vínculos afectivos y sexualidad en la charla ¿Match? Celos, monogamia y ghosting.

La programación seguirá a las 14:00 horas con un foro sobre derechos de las personas LGBTTTIQ+ en la UASLP, mientras que a las 16:00 horas la Defensoría de Derechos Universitarios encabezará la actividad ¡A construir realidades colectivas!.

La jornada del miércoles cerrará a las 17:00 horas con Colectividad de libertad y cuidado, actividad en la que participan Fundación Genoveva, Casa Orquídea, Comunipride y Mutelas A.C. Posteriormente, a las 17:45 horas, se realizará la mesa El closet como derecho a la libertad silente y a la autodeterminación con Valeria Aguayo, Soul Ávila e Ignacio Lara Hernández. Como parte de las actividades complementarias, el jueves 14 de mayo a las 18:00 horas el Auditorio Rafael Nieto recibirá una función de teatro musical presentada por la Compañía Artística de la UAMRA campus Matehuala.