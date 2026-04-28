Asia Fest en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes

El Asia Fest se llevará a cabo el 30 de abril en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, en el marco del Día de la Niñez, con una programación centrada en la cultura de Japón, China y Corea, se desarrollará de 18:00 a 22:00 horas e integra música, talleres, exhibiciones y dinámicas interactivas para público familiar.

Durante la tarde, el programa incluye experiencias relacionadas con movimiento, tradición y tecnología. Se contemplan presentaciones de K-pop, pasarela cosplay, música en vivo, así como danza de leones chinos y exhibiciones de artes marciales. También se suman demostraciones de robótica, retas gamer y espacios de arcade, junto con observación astronómica y una exposición fotográfica sobre festivales de Japón.

En el arranque, de 18:00 a 19:00 horas, se realizará la bienvenida con personajes como Pikachü y participantes cosplay. De forma paralela, permanecerán abiertas áreas de alimentos y bebidas asiáticas, una exhibición literaria de Corea en colaboración con el Tecnológico de Monterrey y la exposición fotográfica "10 festivales populares de Japón". A esto se suma el cierre de la muestra temporal "Tiburones, tan espectaculares como incomprendidos".

Ademas se desarrollarán talleres culturales por país. Japón contará con actividades de origami, caligrafía y pintura; Corea con elaboración de postres, juegos y figuras de papel; mientras que China incluirá talleres de abanicos, pulseras y sesiones de Tai Chi y Kung Fu. El programa incorpora también la charla "Spoiler del Universo: lo que el Año Nuevo Chino tiene preparado para ti a cargo de la investigadora Greta Alvarado a las 19:00 horas.

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En el foro al aire libre, las presentaciones en vivo inician a las 18:00 horas con música de DJ Dober Media, seguida de un show de K-pop con K-Yang, una pasarela cosplay familiar y un acto escénico de Make it Happens. El cierre corre a cargo del grupo Tokio III con repertorio de anime y la participación de la solista Mitch Kumori, con lo que concluye la programación musical del festival.