Finaliza el Festival de Clarinete y Saxofón

El Primer Festival Potosino de Clarinete y Saxofón concluye hoy 26 de abril con un programa centrado en la formación y la presentación en vivo.

La jornada de cierre se realiza en el Centro de las Artes de San Luis Potosí, donde se concentran las últimas actividades del encuentro.

La edición 2026 reunió a músicos nacionales e internacionales en una agenda que integró conciertos, clases magistrales y espacios de intercambio.

Desde su inicio el 22 de abril, el festival convocó a estudiantes, docentes y público en general en distintos recintos de la ciudad, con la participación de agrupaciones y solistas de varios países.

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Durante este domingo 26, la programación inicia a las 09:00 horas con clases magistrales impartidas por los maestros participantes en el área de música del Centro de las Artes. Estas sesiones forman parte del eje académico del festival, enfocado en el desarrollo técnico de intérpretes de clarinete y saxofón.

Más tarde, a las 11:00 horas, se lleva a cabo el concierto de clausura en la sala de conciertos del mismo recinto. El programa reúne a intérpretes como Helena A. Escamilla, Kathya Galleguillos, Thiago Tavares, Alejandro Moreno, el Ensamble Wirikuta, Nicolas Arsenijevic, Malkuth Zavala y Brayan Shimizu, junto con el ensamble de saxofones y clarinetes del propio festival.

A lo largo de cinco días, el festival presentó una programación que incluyó clínicas, conferencias, conciertos y actividades formativas en espacios como el Teatro de la Paz y la Escuela Estatal de Música.

La iniciativa consolidó un espacio dedicado a los instrumentos de aliento madera y a la formación musical, con la participación de artistas y especialistas que compartieron su trabajo con la comunidad local.