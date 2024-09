BELU MARTÍNEZ, FOTÓGRAFA ACTIVISTA

En la ciudad de San Luis Potosí existen diversos colectivos artísticos, las y los activistas de este género que buscan retratar a la ciudad desde sus ojos, fungen como tales y como agentes de cambio en la narrativa social, desde lo que conocen y teniendo el arte en sus manos se dedican a promover, conservar y producir la cultura escondida, vuelven los detalles en la cotidianidad parte de la experiencia propia de la capital.

Pero no solo la cultura es motor del arte, las luchas sociales son también factores importantes de este activismo en colectividad o individual por parte de artistas.

Berenice Martínez mejor conocida como Belu, es una de estas artistas, es fotógrafa activista e ilustradora, originaria de San Luis Potosí, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; actualmente tiene 24 años.

Belu inicia en el arte plástico muy pequeña, gracias a la influencia de su papá que era pintor, desde entonces el dibujo y pintura fueron parte de su interés, a los 15 años se acerca a la fotografía desde la perspectiva documental y desde aquí comienza capturando los momentos y lugares olvidados en la ciudad como el mercado, herrerías, vulcanizadoras y la colonia Satélite, capturando aquello que no encaja con los estándares estéticos, comenzando a exponer su visión del mundo y la interpretación de la sociedad en la que vive, utilizando al fotoperiodismo como herramienta.

En el año 2019 el contexto vivido en las entidades universitarias estaba siendo expuesto por alumnas y alumnos debido a sus ambientes hostiles y violentos, es aquí cuando Belu se une al movimiento feminista, convirtiéndose en activista, luchando desde su trinchera que es el arte, y a través de él logra proyectar sus ideologías.

EXPRESAR EL SENTIR

La ilustración llega a su vida con un reto y propósito, dejar huella en su facultad y expresar el sentir que se estaba viviendo, el mural titulado “No somos musas, somos artistas”, realizado por parte de la colectiva “ComuniFem”, integrada por mismas alumnas y de la que ella formaba parte siendo la diseñadora.

La defensa de los derechos de las personas con discapacidad, los pueblos originarios, el movimiento feminista y las marchas del Pride por parte de la comunidad LGBTIQ+ son causas a las que ella se suma para visibilizar su situación de vulnerabilidad desde una perspectiva que pretende no ser amarillista, sino humanista.

“No se trata de darles una voz, porque todas y todos tenemos una voz, sino de a lo mejor abrir más el camino, visibilizar y concientizar”.

Al cubrir las marchas como la feminista, realizada los días 8 de marzo, busca mostrar fotografías desde la mirada de las marchantes, dejando archivo de los sucesos, el cambio y evolución de los movimientos sociales, mostrar a la ciudad en la lucha por medio de redes sociales.

“En San Luis habemos personas que nos interesamos por un cambio y por... que no sé si es lento o muy rápido, pero que a través de mis fotos se sientan reflejadas las personas que asisten a esto y que les interesa lo mismo que a mí”.

SENTIDO DE PERTENENCIA

El activismo social digital que hace por medio de Instagram, Facebook y Tik Tok también se dirige a buscar darle sentido de pertenencia a las y los potosinos, al trabajar en la Dirección de Turismo del Municipio, se dio cuenta que en la población existía deficiencia en cuanto identidad, en los últimos años la cadena de valor en atractivos turísticos ha aumentado gracias a restaurantes, hoteles y guías turísticos, pero desde su espacio digital trabaja para destacar los atractivos de la ciudad, presumiendo que el Centro Histórico de la capital potosina es el tercero más grande del país, el origen de las micheladas, la gastronomía, los monumentos y el diseño arquitectónico colonial la llenan de orgullo.

ESTEREOTIPOS SOCIALES Y ESTÉTICOS

Desde su perspectiva Belu comparte el San Luis que conoce, la ciudad interviene en ella y ella interviene en la ciudad desde su realidad esperando que sea un lugar seguro para los y las artistas donde se valore su trabajo y no se regatee, que los espacios de cultura sean utilizados para el arte en todas sus aristas y sobretodo sean parte de la conversación local. Con su proyecto de la revista digital en Instagram “QuiUbo Magazine” hace contratesis de los estereotipos sociales y estéticos que existen en la ciudad y muestra la cultura de la que ella se siente parte, sin las pretensiones establecidas por la clase social alta.

Su primera publicación conmemora el Aniversario luctuoso del “Facundillo” y “El Chapulín” en Morales, mencionando dentro de la publicación <Luego de unas palabras por parte del sonidero para recordarlos, comienza el baile entre familia, amigxs y vecinxs, quienes, con lágrimas en el rostro, risas, música, y estupefacientes celebran a quienes ya no están>. Un evento que cree más común y allegado siendo parte de la cultura potosina.

MANIFESTACIONES

Entre su portafolio fotográfico se pueden encontrar varias piezas, entre las que destacan una chica parte de la manifestación del 8M en 2023 abrazando a una policía, la autora comenta que a pesar de que se puede ver como un acto empático fue un hecho que ella cataloga cobarde, porque no se siente protegida ni segura en la ciudad, ya que antes de esto elementos policiales habían rociado humos a las manifestantes que les causaron tos e irritación en los ojos. En algunas otras fotos dentro de esta publicación se ve a mujeres realizando iconoclasia y ha recibido comentarios criticando la acción, ella invita a que mejor se cuestione la violencia, comentarios, conductas y actitudes que han provocado este tipo de manifestaciones.

Una de sus primeras fotografías publicadas como parte de su activismo feminista son universitarias sentadas en la Plaza Fundadores dando la espalda al Edificio Central de la UASLP, mientras se llevaba a cabo una actividad propia del movimiento llamado “tendedero”, en donde se exponen denuncias públicas o privadas a personas violentadoras, visibilizando los hechos que se vivan en el 2019 en aquella manifestación universitaria por parte de alumnas, alumnos y colectivas universitarias feministas, de las que ya no forma parte por haber egresado pero que desde su lugar sigue luchando por las causas.

ROMPIENDO ESTIGMAS

La fotografía donde se ven a adultas y adultos en plenitud observando la marcha del Pride 2024, mientras al fondo hay un hombre parte del colectivo LGBTIQ+ con alas rosas imponentes como parte de su vestuario, estas personas adultas la mayoría de los años se han sumado como espectadoras, dentro de su experiencia siempre ha notado respeto por parte de este público que por lo regular se estigmatiza a este sector como homofóbicos y se cree mantienen mentalidad cerrada a esta comunidad y movimiento

La foto refleja dos generaciones diferentes separadas por muchos años, pero que de los dos lados rompe los estigmas, adultos mayores apoyando a la comunidad LGBTIQ+ y un hombre con atuendo para nada convencional a los estereotipos masculinos.

El reloj de la plaza principal de Santa María del Río S.L.P. es protagonista de otra fotografía de su autoría, Belu menciona que es parte de una serie de fotos a causa de su primera visita a la localidad, le parece importante retratar los lugares que acompañan a la gente día con día y que tal vez no se dan el tiempo de apreciar por el simple hecho de estar ahí, pero ver algo todos los días no es lo mismo a observar algo, ve a la arquitectura como parte de la identidad de quienes la habitan, en este caso el reloj en la plaza.

PERSPECTIVA DE GÉNERO

La perspectiva de género que maneja Belu hace parte de su reconocimiento de los públicos a las artistas activistas, como ella que visibilizan todo lo que se vive en su entorno, no solamente se limita a cubrir comunidades vulnerables, ella menciona que todos tienen una voz por eso no puede decir que es ella quien les da una; pero las manifestaciones en el arte siempre han sido una herramienta fundamental para las luchas sociales, no se limita a ellas sino que tiene un amplio abanico de lo que ofrece la cultura en San Luis Potosí.