logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Video | Incendio en Vidriera del Potosí moviliza a corporaciones

Fotogalería

Video | Incendio en Vidriera del Potosí moviliza a corporaciones

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

CALLEJONEADA DE MÁSCARAS Y ANTIFACES

Se llevará a cabo como parte de las actividades culturales en el marco del Día Internacional de los Museos

Por Estrella Govea

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
A
CALLEJONEADA DE MÁSCARAS Y ANTIFACES

Fue presentada la próxima Callejoneada de máscaras y antifaces, se llevará a cabo como parte de las actividades culturales en el marco del Día Internacional de los Museo.

El evento iniciará a las 19:00 horas, con salida desde el Museo Nacional de la Máscara.

El encuentro convoca a público de distintas edades a participar en un recorrido por el Centro Histórico de la ciudad, en el que contingentes caracterizados con máscaras y antifaces avanzarán acompañados por agrupaciones musicales.

La dinámica plantea un desplazamiento abierto, donde asistentes pueden sumarse durante el recorrido, lo que amplía la participación y genera interacción directa entre quienes observan y quienes forman parte del desfile.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En la callejoneada participarán diversas agrupaciones de tradición tunera y estudiantil, entre ellas la Tuna Universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el grupo decano de la Estudiantina Universitaria Potosina, la Estudiantina San Luis Rey, la Estudiantina Guadalupana Potosina, la Estudiantina Andaluza del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, la Estudiantina Huasteca Real, la Tuna del Distrito Universitario, la Estudiantina Colonial Potosina, la Estudiantina Tuna Tunera y la Tuna Femenil Universitaria.

La actividad también incluye un concurso de máscaras y antifaces con categorías infantil y adulto, en el que se premiarán las tres mejores propuestas. La iniciativa busca activar el interés por estas piezas y su significado dentro de las tradiciones.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    LOS ESTRENOS MÁS ESPERADOS
    LOS ESTRENOS MÁS ESPERADOS

    LOS ESTRENOS MÁS ESPERADOS

    SLP

    Estrella Govea

    Día del Libro 2026: ¿por qué se regala un libro y una rosa?
    Día del Libro 2026: ¿por qué se regala un libro y una rosa?

    Día del Libro 2026: ¿por qué se regala un libro y una rosa?

    SLP

    El Universal

    El evento cultural en el Centro Cultural Universitario incluye talleres, cine y conciertos para todas las edades.

    5ª FERIA DEL LIBRO DEL IPBA
    5ª FERIA DEL LIBRO DEL IPBA

    5ª FERIA DEL LIBRO DEL IPBA

    SLP

    Estrella Govea

    Habrá un stand de ejemplares dedicado a escritoras y escritores independientes de San Luis Potosí

    Día del libro: Qué lee y cómo lee México
    Día del libro: Qué lee y cómo lee México

    Día del libro: Qué lee y cómo lee México

    SLP

    Estrella Govea