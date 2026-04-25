Fue presentada la próxima Callejoneada de máscaras y antifaces, se llevará a cabo como parte de las actividades culturales en el marco del Día Internacional de los Museo.

El evento iniciará a las 19:00 horas, con salida desde el Museo Nacional de la Máscara.

El encuentro convoca a público de distintas edades a participar en un recorrido por el Centro Histórico de la ciudad, en el que contingentes caracterizados con máscaras y antifaces avanzarán acompañados por agrupaciones musicales.

La dinámica plantea un desplazamiento abierto, donde asistentes pueden sumarse durante el recorrido, lo que amplía la participación y genera interacción directa entre quienes observan y quienes forman parte del desfile.

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En la callejoneada participarán diversas agrupaciones de tradición tunera y estudiantil, entre ellas la Tuna Universitaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el grupo decano de la Estudiantina Universitaria Potosina, la Estudiantina San Luis Rey, la Estudiantina Guadalupana Potosina, la Estudiantina Andaluza del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, la Estudiantina Huasteca Real, la Tuna del Distrito Universitario, la Estudiantina Colonial Potosina, la Estudiantina Tuna Tunera y la Tuna Femenil Universitaria.

La actividad también incluye un concurso de máscaras y antifaces con categorías infantil y adulto, en el que se premiarán las tres mejores propuestas. La iniciativa busca activar el interés por estas piezas y su significado dentro de las tradiciones.