5ª FERIA DEL LIBRO DEL IPBA

La 5ª Feria del Libro del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) se realizará los días 24 y 25 de abril, de 11:00 a 20:00 horas, en su jardín y explanada, reunirá una programación dirigida a público de distintas edades.

La feria plantea un espacio de circulación editorial con venta de libros a cargo de librerías y editoriales invitadas, además de un stand de ejemplares de segunda mano y otro dedicado a escritoras y escritores independientes de San Luis Potosí.

El programa contempla presentaciones como "Fosca. Antología siniestra" de Bibiana Camacho, junto con otros títulos de narrativa y literatura infantil.

Este jueves 23 de abril a las 19:00 horas se realizará la charla y micrófono abierto "Cuerpos que hablan: feminidad, voz y resistencia" en Callejón 7b en Av. Universidad 153. Participan Sofía Sánchez, Maya Ortega y Tristana Landeros, en colaboración con el Festival Literario Amparo Dávila.

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Durante el viernes 24 de abril, la explanada del IPBA albergará de 11:00 a 20:00 horas la expo venta de libros, mientras que en el jardín se desarrollará la expo venta de obra artística en el mismo horario. A las 16:00 horas, en el Salón 6, se impartirá el taller de fanzines a cargo de Gustavo Salazar, con registro previo.

Ese mismo día a las 18:00 horas, la Galería Antonio Rocha Cordero recibirá la presentación de "Fosca. Antología siniestra", con comentarios de Patricia Quintana y María Luisa Otero.

La jornada concluye a las 19:30 horas con un concierto de música del mundo a cargo del Bello trío, como parte de una programación que integra actividades literarias, formativas y artísticas en un mismo espacio.