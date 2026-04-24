LOS ESTRENOS MÁS ESPERADOS

Mayo llega a las salas con una mezcla bastante amplia, opciones ligeras para pasar el rato, propuestas de terror, acción y también historias más personales. A lo largo del mes se van sumando estrenos que mantienen la cartelera en movimiento y dan margen para elegir según el plan y el ánimo.

Desde finales de abril ya se encuentra disponible "Bem, un lémur en fuga", una historia familiar que sigue a un pequeño lémur que llega a la Ciudad de México tras ser traficado, donde encuentra en Irene —una niña aislada por su condición— a su única aliada para intentar volver a casa. La película apuesta por la aventura y la amistad como eje principal.

7 DE MAYO:

VARIEDAD ENTRE ENTRETENIMIENTO FAMILIAR, TERROR Y GRANDES FRANQUICIAS

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El primer gran bloque del mes concentra varios estrenos. En el terreno familiar destaca "Las ovejas detectives", donde un grupo de ovejas decide investigar un misterio en su granja, llevando el género policiaco a un tono ligero y cómico.

El terror y el suspenso también toman fuerza con varias propuestas. "Undertone: Frecuencia maldita", sigue a una podcaster que comienza a recibir grabaciones perturbadoras mientras cuida a su madre, mientras que "El ritual del nahual" introduce una historia En una línea similar, pero más centrada en el thriller psicológico, "Aniversario" retrata cómo una familia se desestabiliza a partir de tensiones personales y un movimiento social que agrava el conflicto.

Para el público que busca espectáculo, "Mortal Kombat II" llega como uno de los títulos más comerciales, retomando el universo del videojuego con combates más intensos y la amenaza de Shao Kahn sobre el Reino de la Tierra. A esto se suma "Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft" – El Tour en 3D, que traslada la experiencia de concierto a la pantalla con una propuesta inmersiva.

Por otro lado, "O último azul" ofrece una historia más contemplativa, centrada en una mujer mayor que emprende un viaje en el Amazonas antes de ser enviada a un sistema que aparta a los ancianos de la sociedad.

14 DE MAYO: ACCIÓN, TERROR Y HISTORIAS DE SUPERACIÓN

La segunda semana mantiene la diversidad. En acción, "Enemigo mortal" presenta un enfrentamiento entre criminales y una unidad de élite liderada por un experto retirado, en una trama de persecución y estrategia. En la misma línea de tensión, En la zona gris propone una misión encubierta que escala hacia un conflicto mayor.

El terror vuelve a tener presencia con "No dejes a los niños solos", donde dos hermanos descubren que algo habita en su nueva casa, y "Dolly" juega conmigo, una historia más violenta sobre una figura perturbadora que secuestra personas en un juego macabro.

En contraste, "Un portero muy improbable" se enfoca en el deporte y la superación personal, siguiendo a un joven que busca abrirse camino en el futbol pese a obstáculos sociales y personales.

21 y 22 DE MAYO: FRANQUICIAS Y RELATOS PERSONALES

A mitad de mes, uno de los estrenos más esperados es "The Mandalorian & Grogu", que lleva al cine la popular historia del universo de Star Wars, centrada en las nuevas amenazas tras la caída del Imperio.

Ese mismo día también llega "La vida es", una historia más introspectiva sobre una mujer que, al acercarse a los 40 años, cuestiona su vida, sus decisiones y su futuro.

28 DE MAYO: CIERRE CON ACCIÓN Y SUSPENSO

El mes cierra con "Zona de riesgo", una película que mezcla tensión y acción al situar un atraco en medio de una evacuación provocada por una bomba sin detonar en Londres.