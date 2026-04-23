Día del libro: Qué lee y cómo lee México

El 23 de abril se conmemora el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, una fecha instaurada en 1995 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para fomentar la lectura, alentar la industria editorial y reconocer el valor de la propiedad intelectual.

La conmemoración busca destacar la importancia del libro no solo como objeto cultural, sino como una práctica que incide directamente en el desarrollo educativo y social. En ese sentido, los hábitos de lectura en México permiten entender el alcance real de este ejercicio en la vida cotidiana.

De acuerdo con el Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía), ocho de cada diez personas alfabetas de 12 años y más leen al menos algún material, ya sea libros, revistas, periódicos o contenidos digitales. Entre estos, los libros continúan siendo el principal formato de lectura, con 62.5 por ciento de la población que reporta haberlos leído en el último año, seguidos por páginas de internet, foros o blogs.

En cuanto a las características de la lectura, el estudio señala que siete de cada diez personas lectoras comprenden la mayor parte o la totalidad de lo que leen, mientras que dos de cada diez entienden solo la mitad del contenido y una proporción menor presenta dificultades de comprensión. Respecto al ritmo, casi la mitad de la población considera que su lectura es regular, mientras que un 37.7 por ciento la percibe como rápida o medianamente rápida, y un 13.5 por ciento como lenta

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El tiempo y la motivación también inciden en la práctica lectora. Siete de cada diez personas que leen libros lo hacen por gusto, frente a un menor porcentaje que lo hace por necesidad. Además, el formato impreso sigue predominando, con más del 80 por ciento de preferencia, aunque el acceso digital continúa en crecimiento.

Pese a estos datos, alrededor del 20 por ciento de la población no mantiene hábitos de lectura, principalmente por falta de interés o tiempo. Este panorama invita a reflexionar sobre las condiciones y prácticas lectoras actuales, así como en la necesidad de intensificar el acceso y el gusto por la lectura en distintos sectores de la población.