Camarena, a un paso de los 20 años de carrera

Para el tenor mexicano Javier Camarena, iniciar una nueva temporada es un proceso emocionante aunque, admite, conlleva retos y responsabilidades.

El cantante oriundo de Jalisco dará inicio a su temporada 2023/24 el 6 septiembre próximo, momento en que visitará algunas de las casas de ópera más importantes del mundo, como la Ópera Estatal de Viena, el Teatro Real de Madrid, la Casa de Ópera de Zúrich, y el Liceu de Barcelona.

El tenor también se presentará en México, en el Festival de Otoño del Centro Cultural Roberto Cantoral de la Ciudad de México, donde ofrecerá el concierto Javier Camarena canta a Cri-Cri.

"Esta será una temporada muy emocionante. Retomaré roles que me encantan, como el de Elvino, de La Sonnambula de Bellini; Ramiro, de La Cenerentola de Rossini, o Il duca di Mantova, del Rigoletto de Verdi", expresó en entrevista con este diario.

El cantante se dijo animado por retomar papeles que no había interpretado desde hace años. "Estos roles me representan un reto, así como lo es hacer por primera vez el rol de Romeo, del francés Gounod, me siento muy emocionado", dijo.

Camarena adelantó que tiene planeado visitar Sudamérica y España para iniciar 2024.

El año siguiente, el cantante de ópera cumplirá 20 años de carrera, por lo que esta gira será la antesala para celebrar dos décadas de carrera musical y de subirse a los escenarios.

"Dicen que 20 años no son nada, pero la verdad es que ha sido mucho para mí, desde mis presentaciones hace casi 20 años en el Palacio de Bellas Artes hasta hoy, claro que han pasado muchas cosas, canté en Suiza, Francia, en el MET de Nueva York, han sido 20 años muy prolíficos de mucho crecimiento, de un proceso de maduración no sólo vocal, sino también en lo emocional", expresó.

A casi dos décadas de éxitos, Camarena reflexionó sobre su carrera, y afirmó que quiere vivir lo que viene con tranquilidad.

"Hoy quisiera llevar mi carrera de una forma mucho más tranquila; quiero seguir formando parte de estos proyectos súper importantes, claro, pero también quiero disfrutar de la vida, de la familia, de la casa, de mí, de recargar las pilas, yo creo que esta hambre y esta ambición de destacar ya no es tan fuerte, quiero seguir haciendo esto con la misma pasión y el mismo amor del inicio", comentó.

Sobre las celebraciones de sus 20 años, el artista adelanta que aún no hay planes definitivos, pero, aclaró, se celebrarán en México, y lanzará nuevas fechas en agosto próximo.