CELEBRA ESTE 14 DE FEBRERO EN AKOPA
DISFRUTA EL SABOR, EL AMOR Y LA MÚSICA QUE HARÁN DE ESTA FECHA UN RECUERDO ESPECIAL
Akopa está de fiesta y como cada año, este 14 de febrero te invita a celebrar, compartir y vivir una experiencia verdaderamente única. Todo está listo para una jornada llena de sabor, amor y música que hará de esta fecha un recuerdo especial.
La celebración comienza el sábado 14 por la mañana, a partir de las 10:00 horas, donde podrás disfrutar de un delicioso desayuno acompañado de música de violín, creando una atmósfera cálida y romántica.
A lo largo del día, Akopa continuará sorprendiendo a sus comensales con dinámicas y detalles especiales que ya se han convertido en un sello distintivo del lugar.
Por la noche, a las 21:00 horas, la velada será acompañada por música de saxofón, dando paso a una experiencia gastronómica única con sus exquisitos platillos, ideales para disfrutar de una noche romántica llena de música y sabor.
Como en cada temporada o fecha especial, Akopa se consolida como uno de los mejores anfitriones y una de las propuestas más destacadas de San Luis Potosí.
Su arquitectura, ubicación, atención personalizada y exclusivos platillos lo posicionan como un lugar único y la apuesta ideal para celebrar momentos importantes.
Este 14 de febrero no dejes pasar la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable.
Su excelente ubicación, con estacionamiento totalmente gratuito, invita a disfrutar de su amplia propuesta gourmet: carta de desayunos, cafetería, panadería, menú de temporada, cocteles de autor y una exclusiva selección de vinos que te harán querer regresar.
Sigue sus redes sociales y publicaciones oficiales, Akopa promueve noches temáticas, música en vivo, experiencias únicas y de temporada que combinan gastronomía, aromas y sonido. Esta programación dinámica y sus detalles personales refuerzan su identidad como un espacio cultural y gastronómico que va más allá de la mesa.
Dirección: Tomasa Estévez 500, Col. Centro, San Luis Potosí
Reservaciones: 444 810 10 43 Correo: contacto@akopa.com.mx
Haz tu reservación con anticipación y prepárate para celebrar con estilo una velada romántica en Akopa.