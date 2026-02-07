Festival de Danza Tradicional Saucito Primer Viento

El 7º Festival Nacional de Danza Tradicional Saucito Primer Viento se realizará el 15 de febrero en San Luis Potosí, con la participación de alrededor de 50 grupos de danza por edición, lo que representa un promedio de 1,800 danzantes de distintas edades provenientes de municipios del estado y de entidades como Guanajuato, Zacatecas, Tamaulipas y Coahuila.

El festival reúne expresiones como danza chichimeca, azteca, de pluma, náhuatl, de matachines, de conquista guadalupana y de apaches, además de agrupaciones locales del Saucito y del Altiplano Potosino. La organización informó que cada edición mantiene un esquema de participación amplia, con presencia de grupos consolidados y otros que se integran por primera vez.

Una de las características centrales del festival es su ruta peregrinal hacia el Santuario del Señor de Burgos del Saucito, planteada como un acto de ofrenda por parte de las danzas. El recorrido parte de la Plaza del Carmen y contempla un contingente con una longitud aproximada de un kilómetro, mientras que los grupos recorren cerca de cinco kilómetros danzando.

De acuerdo con el comité organizador, el registro de agrupaciones se realizará por la mañana y el avance del contingente se desarrollará de manera escalonada. Para el trayecto se contempla apoyo logístico, puntos de hidratación y coordinación con autoridades municipales, debido a la movilidad que genera el evento en vialidades del Centro Histórico y la zona norte de la ciudad.

El Festival Saucito Primer Viento se mantiene como una actividad organizada desde la comunidad, con el respaldo de instituciones culturales y de difusión de la danza tradicional. La séptima edición continúa con el planteamiento de reunir agrupaciones de distintas regiones del país en un mismo recorrido, con actividades concentradas en proteger las tradiciones y el ámbito religioso del Saucito.