Celebraciones del día de muertos en México: altares y tradiciones
El 28 de octubre se dedica a recordar a quienes murieron de forma trágica, sumándose al respeto y memoria de la tradición.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Las celebraciones del Día de Muertos ya se sienten en todo México, y miles de familias han comenzado a instalar sus altares para rendir homenaje a sus seres queridos fallecidos.
En diferentes estados del país, los centros históricos se llenan de ofrendas y se realizan eventos tradicionales que reflejan la riqueza y diversidad de la cultura mexicana, convirtiéndose en un atractivo tanto para locales como para turistas.
Esta festividad, además de ser una de las más importantes en México, ha traspasado fronteras y ahora se celebra también en varios países, donde las personas adoptan la dinámica de honrar a sus difuntos con altares, flores y ofrendas.
¿Cuándo llegan las almas que murieron de forma trágica?
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En el calendario católico, el 1 de noviembre se dedica a Todos los Santos, generalmente para honrar a los niños, mientras que el 2 de noviembre, Día de Muertos, está reservado para los adultos.
No obstante, existe una fecha específica para recordar a quienes fallecieron de manera trágica: el 28 de octubre. Este día está dedicado a las personas que perdieron la vida por violencia o accidentes graves, y su conmemoración tiene un carácter más solemne y reflexivo.
La intención es reconocer y honrar estas vidas interrumpidas de forma abrupta, sumándose al respeto y memoria que caracteriza a la tradición del Día de Muertos.
Se realizará la Mega Ofrenda Gatuna Geodésica, un altar colectivo donde los visitantes podrán colocar fotografías de sus gatos fallecidos
-----¿Qué almas llegan el 29, 30 y 31 de octubre?
El Día de Muertos es una de las tradiciones más emblemáticas de México, donde se honra a los difuntos con altares llenos de flores, comida y recuerdos.
Cada día del 27 de octubre al 2 de noviembre está dedicado a diferentes grupos de almas, según la tradición popular. A continuación, se detalla qué almas llegan en los días 29, 30 y 31 de octubre:
29 de octubre: Almas de los ahogados
Este día se dedica a las almas de aquellos que fallecieron por ahogamiento. La creencia popular asocia esta fecha con la llegada de estas ánimas, quienes regresan al mundo de los vivos para ser recordadas y honradas por sus seres queridos.
30 de octubre: Almas olvidadas o sin familia
El 30 de octubre está reservado para las almas de personas que han sido olvidadas o que no tienen familiares que las recuerden. Es un día para rendir homenaje a aquellos que, por diversas razones, no tienen quien les prepare una ofrenda, asegurando que todas las almas reciban el respeto y la memoria que merecen.
31 de octubre: Almas de niños no bautizados
El 31 de octubre se dedica a las almas de niños que no fueron bautizados o que fallecieron antes de nacer. En algunas regiones, este día también se conoce como el Día de los Angelitos, donde se colocan ofrendas con juguetes, dulces y otros elementos que eran del agrado de los pequeños, para guiarlos de regreso al mundo de los vivos.
no te pierdas estas noticias
Celebraciones del día de muertos en México: altares y tradiciones
El Universal
El 28 de octubre se dedica a recordar a quienes murieron de forma trágica, sumándose al respeto y memoria de la tradición.
CUANDO ELLAS TOMAN LA DANZA
Estrella Govea
El Zapateo es nuestro: Las Troncas de la Hidalgo en el Xantolo
"Habitación Macbeth", el Festival Internacional Cervantino
El Universal
El director argentino Pompeyo Audivert presenta su unipersonal Habitación Macbeth en el marco del Festival Internacional Cervantino