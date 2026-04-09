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Cultura

Charla "Historia de las cantinas en SLP"

Por Estrella Govea

Abril 09, 2026 03:00 a.m.
A
Charla "Historia de las cantinas en SLP"

La charla "Historia de las cantinas en municipios de SLP: prohibida la entrada a niños, cronistas y uniformados", se realizará hoy jueves 9 de abril a las 19:00 horas, en el Museo Nacional de la Máscara y forma parte del ciclo Crónicas de los pueblos y ciudades potosinas, enfocado en la difusión de investigaciones locales.

En esta edición participarán Alma Lorena Rojas Sánchez, Daniel Guillermo, Elvira López, Julio Iván Cabello Díaz de León y Josué David Martínez Mejía, quienes abordarán el papel de las cantinas tradicionales en sus respectivos municipios.

El conversatorio se integra a un programa organizado por el Consejo de la Crónica de San Luis Potosí, que desde hace más de tres años convoca a las y los municipales para compartir estudios sobre historia, memoria y vida cotidiana en distintas regiones del estado.

Cada sesión presenta un tema específico y reúne testimonios documentales y orales.

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La charla examina a las cantinas como espacios de reunión social donde se han generado conversaciones políticas, acuerdos comunitarios y prácticas culturales. A partir de fuentes como archivos municipales, libros de Cabildo y relatos de habitantes, se presentarán datos sobre reglamentos, propietarios y establecimientos desde principios del siglo XX.

El encuentro también recupera la llamada crónica viva, construida a partir de la memoria colectiva y la experiencia de la población. Con este enfoque, el ciclo busca acercar al público a la historia local desde una perspectiva accesible, donde los espacios cotidianos adquieren relevancia como parte del desarrollo social y cultural de los municipios potosinos.

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