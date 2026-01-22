Charla Las voces que sostienen la obra

Las voces que sostienen la obra, será una charla entre Ivette Gasca, Celeste Alba Iris y Susy Rivas, con muestras vigentes en el Museo de Arte Contemporáneo, mismo recinto en el que surgirá el dialogo este 22 de enero a las 19:00 horas.

Las artistas compartirán cómo se construyen sus procesos creativos desde la experiencia, la duda y la materia; la conversación parte no de la obra concluida, sino de aquello que la sostiene: decisiones, gestos cotidianos y preguntas que acompañan el acto de crear.

Desde la escultura participativa, Ivette Gasca abordará su práctica como un ejercicio colectivo que se activa desde el cuerpo y la memoria. En Luminaje, su instalación en el museo, el proceso se abre a otras mujeres y al público, quienes intervienen la obra al escribir nombres y dejar huellas. Para la artista, la escultura deja de ser un objeto aislado y se convierte en un espacio compartido donde el hacer implica acompañamiento, presencia y responsabilidad.

Por su parte, Celeste Alba Iris hablará del desplazamiento de la escritura poética hacia el espacio expositivo a partir de La edad de la marea. Su trabajo nace del texto, pero se expande hacia materiales, recorridos y ritmos que permiten habitar el poema. El proceso creativo se construye desde la fragmentación, la memoria y el tránsito emocional, donde el lenguaje se reorganiza para dialogar con el cuerpo del espectador.

La práctica mural de Susy Rivas se suma a la charla desde una experiencia situada en lo cotidiano y lo afectivo. En Florecer en cercanía, la artista parte de la amistad entre mujeres como una red viva que se transforma con el tiempo y la distancia. Su proceso integra historias personales, símbolos vegetales y escenas compartidas que se entrelazan para hablar de vínculos, cuidado y aprendizaje mutuo.

La charla propone un espacio de intercambio honesto donde las artistas reflexionan sobre cómo se sostienen sus obras antes de llegar al museo. Más que presentar resultados, el encuen