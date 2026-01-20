En el marco del centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez, la charla "Jorge Ibargüengoitia y la mexicanidad desvergonzada" Joserra Ortiz propone un conversatorio y lectura de obra en torno a la mirada crítica y satírica del escritor mexicano sobre la identidad nacional, el martes 20 de enero, a las 18:00 horas, en la Librería Educal en el Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART),

Hablar de Jorge Ibargüengoitia es entrar a una forma de pensar la mexicanidad desde la ironía, el humor incómodo y la desconfianza hacia los discursos solemnes. Su obra desmonta mitos, exhibe contradicciones y se burla de las formas oficiales con las que México ha intentado explicarse a sí mismo. No hay en él una voluntad de exaltación, sino una mirada crítica que observa lo cotidiano, lo absurdo y lo ridículo como parte constitutiva de lo nacional.

En el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez, esta charla propone un diálogo entre dos maneras distintas, pero complementarias al nombrar a México. Mientras José Alfredo dio voz a una identidad popular atravesada por el amor, el desamor, el orgullo y la herida abierta, Ibargüengoitia respondió desde la literatura con una mexicanidad sin pudor, sin épica y sin reverencias, una mexicanidad que se reconoce falible, contradictoria y profundamente humana.

El conversatorio invita a reflexionar sobre cómo la sátira, la parodia y la risa también son formas de pensamiento crítico. A través de la lectura de fragmentos de su obra y la conversación colectiva, se busca explorar cómo el autor cuestionó las narrativas heroicas, los valores asumidos y los gestos culturales que solemos dar por sentados, y cómo esa mirada sigue dialogando con la cultura popular mexicana.

Esta charla propone cuestionar ¿qué entendemos hoy por mexicanidad?, ¿desde dónde se construye?, ¿qué ocurre cuando se la observa sin solemnidad? En ese cruce entre literatura, música popular y analogía cultural se sitúa esta conversación.