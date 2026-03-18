La charla "Rumorología: El Chismecito como Archivo de Resistencia", será impartida por Luisa de Mont, en el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí y se llevará a cabo el 18 de marzo a las 19:00 horas.

La propuesta invita a reflexionar sobre la rumorología como una herramienta de resistencia y expresión cultural, cuestionando las formas tradicionales en las que se construye y resguarda la memoria. A partir de esta perspectiva, el "chismecito" se plantea no como algo trivial, sino como un medio a través del cual circulan historias, experiencias y saberes que muchas veces quedan fuera de los registros oficiales.

La charla también abre la conversación sobre cómo estas formas de comunicación cotidiana pueden convertirse en espacios de encuentro y construcción colectiva, particularmente en contextos donde las voces de las mujeres han sido históricamente minimizadas o desplazadas. En ese sentido, la rumorología se entiende como una práctica que permite nombrar, compartir y sostener experiencias desde lo común.

Luisa DeMont, historiadora, música y escritora, baterista de la agrupación Onyricats y especialista en contextos históricos del arte e historia de las mujeres. Con este enfoque, la actividad propone un diálogo en torno a la relación entre arte, género y resistencia, reconociendo el valor político y cultural de la palabra compartida como una forma de archivo vivo.

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La conversación se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer y tiene entrada libre.