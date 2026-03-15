"Vivir la Tierra", en la Cineteca Alameda

La película Vivir la Tierra se proyectará en la Cineteca Alameda el lunes 16 de marzo a las 18:30 horas, el martes 17 a las 17:00 horas y el miércoles 18 a las 15:00 horas. El filme, dirigido por Meng Huo, forma parte de la programación internacional del recinto.

La historia se sitúa en la China rural de 1991 y sigue la vida de Chuang, un niño de diez años que permanece en su pueblo mientras varias familias migran hacia las ciudades en busca de trabajo. A partir de su relación con su abuela, la película muestra la vida cotidiana en el campo y los cambios que afectan a la comunidad.

El relato recorre un año completo y organiza la narrativa a través de las estaciones.

Durante ese periodo aparecen acontecimientos familiares y comunitarios como funerales, conflictos entre vecinos y preparativos de boda.

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Estos episodios muestran las condiciones de vida en un contexto marcado por dificultades económicas.

La trama también aborda el impacto de la crisis económica en las comunidades rurales.

La familia de Chuang trabaja de forma constante sin lograr estabilidad financiera. Los rumores sobre salarios en fábricas urbanas influyen en la decisión de muchos habitantes de abandonar el pueblo.

Vivir la Tierra obtuvo el Oso de Plata al mejor director en el Festival Internacional de Cine de Berlín y recibió una nominación a Mejor Película en la 70ª edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Con una duración de 132 minutos y clasificación C.