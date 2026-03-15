Muestra "Caligrafías de la memoria"

La exposición "Caligrafías de la memoria. Las fichas fotográficas de Heidi Chemin" se presenta en la arcada del Museo Regional Potosino.

La muestra aborda el trabajo de la etnóloga Heidi Chemin y su aporte al registro de la diversidad cultural en comunidades de la Sierra Gorda potosina. A través de material documental resguardado por el museo, el proyecto revisa una parte de su archivo fotográfico y su método de trabajo en campo.

La exposición reúne 14 fichas fotográficas seleccionadas de un acervo de más de 500 piezas conservadas por la institución. Cada ficha integra la fotografía tomada en comunidades xi´iui (pames) durante la década de 1970 y las anotaciones manuscritas de la investigadora.

El conjunto permite observar la relación entre imagen, clasificación y registro escrito dentro del proceso etnográfico.

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El trabajo de Chemin se desarrolló entre 1972 y 1980 junto con Dominique Chemin en localidades con población pame de los municipios de Alaquines, Tamasopo y Santa Catarina. Durante ese periodo realizó un registro fotográfico acompañado por fichas en las que organizó información sobre fecha, lugar, temática y observaciones de cada escena. Ese sistema de documentación forma parte central de la exposición.

Las imágenes muestran aspectos de la vida comunitaria en la región. Aparecen la vivienda vernácula, la producción de piloncillo, la indumentaria de las mujeres xi´iui, las danzas y la música de minuetes. También se registran rituales funerarios, ofrendas, fiestas patronales, escuelas rurales y caminos que formaban parte del entorno cotidiano de estas comunidades.

El recorrido propone observar la fotografía como documento cultural y como registro de trabajo etnográfico.

Las fichas conservan la caligrafía, las fechas y las descripciones escritas por la investigadora, elementos que permiten reconstruir su manera de organizar la información y comprender la fotografía como un archivo que reúne memoria, observación y contexto histórico.

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