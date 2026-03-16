ASÍ COMIENZA TODO: EL RECORRIDO MUSICAL DE VALENSI

El cantautor potosino Valensi ha construido su trayectoria musical a partir de un proceso que comenzó desde la adolescencia y que hoy se materializa en su primer álbum, Así comienza todo.

Originario del municipio de Cárdenas, San Luis Potosí, su acercamiento a la música se dio en un contexto particular: a pesar de ser una comunidad pequeña y sin escuelas especializadas ni tiendas de instrumentos, existía una intensa actividad de bandas locales que influyó de forma decisiva en su formación.

ENTRE BANDAS Y PRIMERAS COMPOSICIONES

Desde muy joven comenzó a tocar la batería, impulsado por un primo que le enseñó los primeros ritmos mientras ambos descubrían la música a través de canales de televisión musical. Aquella etapa despertó en él un interés constante por el rock y por la posibilidad de formar parte de una escena que, en su entorno, se alimentaba del aprendizaje colectivo entre músicos. Con el tiempo se integró a diversas agrupaciones, donde adquirió experiencia en el escenario y en la composición.

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Durante esos primeros años en bandas de rock y punk comenzó también a escribir canciones. Sus letras partían de experiencias cotidianas, pero buscaba darles un giro narrativo mediante variantes en las historias y el uso de metáforas. Esa inclinación por el lenguaje se fortaleció más adelante con su formación académica como licenciado en educación con especialidad en español, lo que le permitió profundizar en recursos literarios que hoy forman parte esencial de su escritura musical.

Tras varios proyectos colectivos, el camino hacia un proyecto solista surgió casi de manera natural. Cuando algunos compañeros decidieron no continuar en la música con la misma intensidad, él optó por desarrollar su propio proyecto. En esta etapa asumió un papel integral en la creación de su obra: compuso las canciones, grabó instrumentos durante la preproducción y definió buena parte del concepto artístico que después daría forma a su primer disco.

PRIMEROS SENCILLOS

En 2025 presentó sus primeros sencillos, "Vuelve al inicio" y "Día 108", piezas que marcan el tono emocional de su propuesta. La primera nació como una reflexión personal sobre la necesidad de detenerse y replantear el camino cuando las cosas no funcionan; la segunda surgió a partir de una carta escrita por una ex pareja, un recuerdo que transformó en canción mediante un juego simbólico entre piano y guitarra eléctrica para representar las personalidades de ambos.

Ese proceso culminó con la publicación del álbum Así comienza todo, un trabajo que reúne canciones escritas en distintas etapas de su vida. Algunas, como "Vane", tienen su origen en composiciones que realizó desde la adolescencia, mientras que otras responden a momentos más recientes.

La producción del disco contó con la colaboración del productor regiomontano Adrián "Rojo" Treviño, conocido por su trabajo con bandas como PXNDX y Los Claxons, quien estuvo a cargo de la producción, mezcla y masterización del proyecto.

UNA PROPUESTA POR LA LETRA

Más allá de la búsqueda de reconocimiento, el objetivo de Valensi se centra en la conexión emocional con el público. Su proyecto apuesta por el pop rock con una fuerte carga lírica, en el que las canciones funcionan como relatos cercanos que exploran la nostalgia, las relaciones y las experiencias personales. Con ese enfoque, el músico continúa desarrollando una propuesta que combina energía musical con una atención particular al lenguaje y a la narrativa dentro de sus composiciones.

Para Valensi, el componente audiovisual es una extensión natural de sus canciones. Influido por la época en la que los videos musicales tenían un papel central en la difusión de la música el artista concibe cada video como una herramienta para ampliar el sentido de sus composiciones.

Por ello participa activamente en la escritura de los guiones y en la construcción de las ideas visuales, buscando que las imágenes refuercen las emociones, metáforas y relatos presentes en sus letras. De esta manera, el video musical se convierte en una pieza narrativa que complementa la experiencia sonora de su proyecto.

Como parte de sus presentaciones en vivo, Valensi participará en la Feria Nacional del Libro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde ofrecerá un concierto el martes 17 de marzo a las 18:30 horas en la explanada del Centro Cultural Universitario Bicentenario. Durante esta presentación interpretará en vivo las canciones de su álbum Así comienza todo, acompañadas por algunos covers seleccionados especialmente para el repertorio del espectáculo.