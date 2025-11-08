Cheems tiene su propio museo en CDMX: arte, literatura y mucho humor perruno

Cheems (cuyo nombre real era Balltze) es uno de los perritos y memes más famosos en todo el mundo, pues desde su aparición en redes en 2017, la gente usó su tierno semblante para crear imágenes cómicas.

Aunque murió en agosto de 2023, su popularidad y viralidad permanecen, a tal grado de que en la CDMX se abrió un museo temático en honor al ´lomito´, relacionándolo con las obras de literatura más famosas e importantes de la historia.

Más te vale conocerlo pronto, pues será una muestra temporal.

¿Dónde está el museo temático de Cheems?

El museo temático de Cheems se encuentra en el segundo piso del edificio con el número 93 de la calle Venustiano Carranza, en el Centro Histórico de la CDMX.

Está a tan solo una calle del Zócalo, a espaldas del Edificio de Gobierno de la Ciudad de México, muy cerca de la estación de Metro Zócalo/Tenochtitlán.

Toma en cuenta que la entrada al museo se hace por la tienda La China Poblana.

¿Qué ver en el museo temático de Cheems en CDMX?

A principios de año, el museo temático de Cheems organizó una exposición especial en el que el tierno ´lomito´ era el modelo de algunas de las pinturas más famosas en el mundo, como 'La joven de la perla', de Vermeer o la 'Gioconda' de Leonardo Da Vinci.

Esta nueva exhibición se enfoca en las letras y lleva por nombre ´Érase una Cheems. La historia de la literatura con Cheems´.

Consiste en una muestra de 75 dioramas (maquetas/cuadros que representan un momento puntual) en 3D, minuciosamente elaborados.

"Cada uno de ellos despliega escenas inspiradas en obras fundamentales de la ficción universal, reinterpretadas con una mirada lúdica y ansiosa a través del ingenio y humor del icónico personaje canino Cheems", dice el comunicado oficial del museo.

Entre los libros representados están 'Frankenstein', 'Drácula', la Biblia, 'Don Quijote de la Mancha', 'Harry Potter', 'El Gran Gatsby' y muchos más.

Los dioramas son pequeños, aunque su colorido y representaciones ´caninas´ en miniatura llaman mucho la atención.

Por ejemplo: en 'Utopía', de Tomás Moro, tiene un fondo con la isla y un par de Cheems vestidos como el autor y Rafael Hitlodeo; en la de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, muestra una quema de libros que realmente fueron incinerados en la historia (como el Corán, las historietas de Asterix o las obras de Marx).

¿Cuánto cuesta entrar al museo temático de Cheems en CDMX?

La entrada al museo temático de Cheems en CDMX tiene un costo de $30 pesos por persona.

No es necesario hacer reservación y hay opción de tomar visitas guiadas (sin costo extra) en ciertos horarios.

¿Hasta cuándo estará el museo temático de Cheems en CDMX?

El museo temático de Cheems en CDMX abrió sus puertas el pasado miércoles 22 de octubre y permanecerá hasta el domingo 22 de febrero de 2026.

Abre de miércoles a domingo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. y las visitas guiadas se ofrecen en 3 horarios: 12:00 p.m., 2:00 p.m. y 4:00 p.m.

Más información en Instagram: @museo_de_cheems