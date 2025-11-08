Rodando Film Festival concluye su edición

El Rodando Film Festival concluirá su edición en San Luis Potosí este sábado 8 de noviembre con una jornada dedicada a la exhibición de cortometrajes y documentales nacionales, así como producciones locales realizadas por niñas, niños y jóvenes potosinos.

Las actividades se llevarán a cabo en el Palacio Municipal, el programa iniciará a las 12:00 horas en la Sala de los Cronistas con una selección de cortometrajes de ficción y documental. Entre ellos se encuentran Hasta que el alma baile de Karla Daniela Oceguera, que aborda la relación entre la música y la identidad; Intentos fallidos para abrazarse de Sergio Díaz Ochoa, una historia sobre vínculos humanos y distancia emocional; Ventre de luna de Liliana López, documental que reflexiona sobre el cuerpo y la maternidad; y Quijada de árbol de Diana Valencia, una mirada al entorno rural y las memorias de comunidad.

Por la tarde, a las 18:00 horas, se proyectará el largometraje documental Marino y los auténticos, del director Cristóbal Jasso, que retrata la vida y el legado de un músico tradicional mexicano y su relación con las raíces culturales de su comunidad. La cinta forma parte de la sección principal del festival y representa uno de los trabajos más destacados por su acercamiento a la música popular desde una visión contemporánea.

Las actividades continuarán en la Arquería de Palacio Municipal a partir de las 19:00 horas con un bloque de cortometrajes infantiles, seguido por una muestra nocturna que incluye Náufragos de Andrea Saavedra de la Teja, Nisei. Segunda generación de José Miguel Lino, Territorio Skate de Belén Guzmán Mendoza y Entre baquetas y teclas, realizado por niñas y niños potosinos dentro del Taller 60 Segundos, una iniciativa formativa del festival.

Con esta jornada, el Rodando Film Festival cierra su paso por San Luis Potosí tras un espacio de encuentro entre la industria cinematográfica nacional con las y los nuevos realizadores.