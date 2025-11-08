“Sor Juana en la Cocina”, en el M. Cossío

“Sor Juana en la Cocina: Saberes, Sabores y Cultura Novohispana”, será una experiencia que une historia, gastronomía y literatura en el Museo Francisco Cossío este sábado 8 de noviembre de 11:00 a 13:00 horas.

La actividad celebrará el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz con una demostración culinaria a cargo del M.C.H. José Francisco Guevara Ruiz.

La jornada propone un acercamiento a la figura de Sor Juana desde su relación con la cocina conventual, espacio donde se entretejieron los sabores de la época novohispana con las tradiciones españolas e indígenas. A través de una demostración culinaria, se recreará una receta atribuida a los recetarios del siglo XVII: el turco de maíz cacahuazintle, platillo representativo de la fusión de ingredientes y técnicas que caracterizaron la cocina virreinal.

El programa busca acercar al público al contexto cotidiano de Sor Juana, una mujer que además de su genio literario, mostró interés por las prácticas culinarias de su tiempo. Diversos estudios apuntan que en el convento de San Jerónimo, la escritora se interesó en registrar y perfeccionar recetas tradicionales, lo que la llevó a entender la cocina como un espacio de conocimiento y experimentación, donde el pensamiento científico y la creatividad poética podían convivir.

La experiencia también permitirá explorar el papel de los conventos como centros de preservación de saberes gastronómicos y culturales. En ellos se originaron recetas que han perdurado hasta hoy, producto de la mezcla de ingredientes europeos, árabes y prehispánicos. Estas cocinas fueron lugares de intercambio y aprendizaje, donde las mujeres desarrollaron conocimientos en agricultura, alquimia, escritura y arte culinario.