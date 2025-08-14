Cineteca Chapultepec abre sus puertas con películas de mujeres cineastas indígenas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Por los festejos del Día de Cine Mexicano, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, señaló la mañana de este jueves que la Cineteca Nacional Chapultepec abrirá sus puertas a partir de mañana, con una cartelera enfocada en proyectar películas del cine mexicano de mujeres cineastas indígenas.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa, al lado de la presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y otros funcionarios públicos.

Tras una inauguración incompleta hace casi un año, la Cineteca Chapultepec contará con ya con el funcionamiento de sus ocho salas y el foro al aire libre, luego de casi un año de mantener abierto al público solamente una sala con protecciones de documentales.

A partir de este viernes algunas películas de corte comercial comenzarán a ser proyectadas, con directores como Guillermo del Toro, Luis Buñuel y Fernando Frías.

De acuerdo con el área de prensa de la Cineteca Nacional, a partir del sábado Chapultepec contará también con venta de alimentos para los visitantes, así como productos originarios para incentivar el comercio local. Durante los primeros días de apertura, las funciones serán gratuitas a todo el público.