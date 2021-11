"Colitas de Algodón", el cuento mexicano que conquistó Austria

En la ciudad de Austria, en el Teatro Schubert, se presenta una obra infantil titulada "Colitas de Algodón", lo particular de esta puesta en escena, es que fue escrita por Roberto Duarte, un mexicano que hoy ve su creación hacerse realidad sobre un escenario extranjero, aunque el sueño se ve interrumpido momentáneamente por la pandemia.

"Las primeras cuatro funciones fueron un éxito rotundo, pero ahorita pausaron la temporada y se retomará en enero del 2022, porque van a parar en diciembre los teatros en Austria por la situación Covid, pero ese es un factor al cual también tenemos que habituarnos, a que es un proceso natural que va a tomar su propio tiempo, hay que dejar que los procesos naturales cobren su sentido y la obra reestrene en enero", expresó Roberto Duarte.

Esta puesta en escena se gestó primero como un cuento infantil, que Roberto Duarte escribió para sus sobrinos que estaban en edad preescolar, así que fueron tan sólo 10 frases las que acompañaron esta historia. Años después cuando quería aplicar al Carro de Comedias de la UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), recordó que tenía esta historia, la cual convirtió en obra de teatro junto a Daniel Ferreira, al final la máxima casa de estudios decidió que no iba el montaje.

"Escribimos Colitas de Algodón hace ocho años, porque creíamos que era algo urgente tratar el complejo racial que tiene nuestro país, pero la universidad dijo que no y eso nos frustró, pero la vida solita le da a la obra una salida y en un escaparate que no ambicionamos, está en Viena en la cuna de las artes, nuestro discurso está traducido al alemán y representado en una cultura completamente ajena, pero a la cual está conmoviendo e impactando, porque aunque tiene una estética que pareciera ser una cosa muy dulce, es un cuento infantil con un fondo brutal".

Pero el que esta historia haya llegado al otro lado del mundo no es casualidad, fue otro mexicano quien la puso sobre la mesa de productores europeos, para que fuera tomada en cuenta en alguna temporada.

"Rodrigo Martínez es un muy buen amigo de Daniel, y él estudió dirección de escena en Austria, hubo una convocatoria como las que hay aquí para seleccionar programación del Teatro Schubert y él hizo el proceso de meter a concurso la obra, no pidió permiso e hizo todo el trabajo de traducción, en la cual hay que trabajar mucho para que tenga el mismo sentido; pero finalmente logró ganar".

La historia cuenta cómo las ratas ven que las ardillas viven en los árboles y que la gente les da nueces y migajas; entonces deciden salir a la superficie, pero lo hacen todas al mismo tiempo y con un grito de revolución provocan un caos en el parque. Esta sátira reflexiona sobre la cuestión racial y acerca de cómo la diferencia de la piel, en este caso del pelo de la cola, determina los privilegios, los rangos y la posibilidad de movimiento social de un individuo.

El hecho de que Colitas de Algodón haya tenido éxito en Europa, hace que el escritor y actor tenga esperanza de que llame la atención de los productores mexicanos, para que esta historia sea estrenada en el país, porque autogestionar una producción es complicado en México y se necesita del apoyo de alguna institución, porque además es un montaje complicado por la cantidad de personajes que participan en ella.

"¿Cuántos autores de teatro mexicano en este momento están siendo traducidos al alemán y representados en Viena? Estoy muy sorprendido, satisfecho y agradecido con el universo, a veces nos empecinamos tanto para que las cosas sucedan y de pronto no pasan porque no es su momento".

El escritor considera que Colitas de Algodón logró conectar con el público austriaco, porque aborda temas universales, como el fracaso de muchos movimientos sociales y la creciente desigualdad.

"Ahora que estamos viviendo el peor momento de desigualdad social, los ricos son más ricos que nunca, no explotan a todos y trabajamos todos para ellos, pero cada vez nos tienen más el pie en el cuello; pero ya sabemos también que la posibilidad de una revolución como las hemos vivido, a lo único que nos predispone es a un derramamiento de sangre, pero como humanidad ya sabemos que esta no es la opción y Colitas de Algodón evidencia esto".

La obra tendrá una gira en enero por Alemania y Suiza, pero Roberto tiene planes diferentes para esta obra si no llega a los escenarios mexicanos, porque está buscando un estudio de animación que pueda llevarla a la pantalla grande en un futuro muy próximo.