CÓMO CONSTRUIR EL AMOR, DE MARTHA FRANCO

La exposición Cómo construir el amor, de la artista Martha Franco, será inaugurada el este sábado 7 de marzo a las 12:00 horas en la Galería Antonio Rocha Cordero del Instituto Potosino de Bellas Artes, como parte de la programación del Festival de Creadoras Visuales.

La muestra surge de un proceso experimental desarrollado por la autora en 2025, cuando organizó un laboratorio artístico con siete creadoras a partir de una pregunta central: qué significa el amor para cada una. A lo largo de ese proceso, las participantes exploraron sus experiencias personales y las narrativas que han marcado su forma de entender los vínculos afectivos, combinando herramientas artísticas con ejercicios derivados de prácticas vinculadas a las neurociencias.

Franco explicó que el proyecto parte de la idea de que las formas en que las personas se relacionan están atravesadas por aprendizajes adquiridos desde la infancia y por experiencias transmitidas dentro del entorno familiar y social. A partir de esa reflexión, el laboratorio buscó revisar esas ideas para replantear la manera en que se construyen las relaciones afectivas.

Las obras que integran la exposición trasladan al plano visual los procesos de transformación experimentados durante ese ejercicio colectivo. Las piezas funcionan como registro y síntesis de las reflexiones surgidas en el laboratorio, proponiendo una lectura del amor como una experiencia en constante construcción, atravesada por pensamientos, emociones y procesos de autoconocimiento.

Con esta propuesta, la artista plantea un cruce entre práctica artística e indagación personal, en el que la creación visual se convierte en una forma de observar los mecanismos que influyen en la manera en que se establecen los vínculos humanos.

La inauguración de Cómo construir el amor se realizará en el marco de las actividades del festival, que reúne a decenas de creadoras de distintas regiones del país y busca generar espacios de exhibición, diálogo y reflexión en torno a las prácticas artísticas desarrolladas por mujeres.