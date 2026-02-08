Concurso Infantil Literario del IPBA

El Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA) lanzó la convocatoria del 5° Concurso Infantil Literario, dirigida a niñas y niños de entre 7 y 12 años que radiquen en el estado de San Luis Potosí y que tengan interés en la escritura creativa, con fecha límite de participación el 27 de marzo de 2026.

El concurso se divide en dos categorías: poesía y cuento, ambas de temática libre. Los textos deberán ser originales e inéditos, sin haber participado ni haber sido premiados en otros certámenes. En poesía se solicita un mínimo de ocho y un máximo de doce poemas, mientras que en cuento la extensión va de tres a cinco cuartillas.

Las obras deberán presentarse en formato impreso, en hoja tamaño carta, con tipografía Arial a 12 puntos y doble espacio. Cada trabajo se entregará firmado con seudónimo, acompañado de un sobre cerrado con los datos personales del participante y una carta de aceptación de las bases firmada por madre, padre o tutor. Solo se aceptará una obra por participante.

Los trabajos podrán entregarse de forma presencial en la ventanilla de Control Escolar del IPBA, ubicada en Avenida Universidad s/n, esquina con Constitución, en el Centro Histórico, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas. También se aceptan envíos por correo postal, siempre que lleguen antes o el mismo día del cierre de la convocatoria.

Las obras serán evaluadas por un jurado designado por la Coordinación de Literatura del IPBA, que considerará la originalidad y la calidad literaria. Se otorgarán primero, segundo y tercer lugar por categoría, con premios que incluyen paquetes de libros, descuentos para talleres literarios y la publicación digital de los textos ganadores en una antología conmemorativa del concurso.

Los resultados se darán a conocer el 22 de abril y la premiación se realizará el 29 de abril de 2026. La convocatoria completa puede consultarse en las redes sociales del instituto.