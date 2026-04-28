"Conociendo el sonido 13 a través del mundo virtual"
José Emmanuel Ramírez Medina presentará su exposición virtual "Conociendo el sonido 13 a través del mundo virtual", será hoy martes 28 de abril a las 10:00 horas en el Centro de Formación, Investigación y Documentación Julián Carrillo.
El proyecto que propone acercar al público a la teoría musical del compositor potosino mediante herramientas digitales e inmersivas.
La exposición plantea una aproximación contemporánea al llamado "Sonido 13", sistema desarrollado por Carrillo que explora la división microtonal del sonido más allá de los 12 semitonos tradicionales. A partir de un entorno virtual, el proyecto busca facilitar la comprensión de este planteamiento musical, permitiendo al público interactuar con conceptos que históricamente han sido considerados complejos.
El proyecto es presentado por Ramírez Medina, licenciado en diseño gráfico y beneficiario del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2025. Su propuesta se enfoca en la traducción de contenidos musicales a formatos visuales y digitales, con el objetivo de ampliar el acceso al conocimiento del legado de Carrillo.
A través de esta exposición virtual, se propone no solo difundir los principios del Sonido 13, sino también generar una experiencia didáctica que vincule la música con nuevas tecnologías.
El uso de plataformas digitales permite explorar de manera interactiva las variaciones sonoras, así como contextualizar la relevancia de esta teoría dentro de la música contemporánea.
