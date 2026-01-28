Convocatoria para artes escénicas
El Ayuntamiento de San Luis Potosí lanzó la convocatoria para artes escénicas en primavera, dirigida a la comunidad artística local interesada en integrarse a la programación del 5° Festival Internacional San Luis en Primavera, que se realizará del 28 de marzo al 4 de abril 2026 en distintos espacios de la capital potosina.
La invitación está abierta a artistas individuales, grupos y colectivos con ejercicio profesional en el municipio, mayores de edad, con al menos tres años de residencia en la ciudad y registro vigente en el Catálogo de Artistas Potosinos. La convocatoria busca la participación local dentro del festival mediante propuestas escénicas con trayectoria y desarrollo profesional.
Se recibirán proyectos de música, teatro, danza, artes circenses y propuestas multidisciplinarias en dos modalidades: funciones en foro con duración de 30 a 60 minutos e intervenciones en espacio público, pensadas como activaciones no convencionales en el Centro Histórico, con duraciones de entre 45 y 90 minutos.
Las postulaciones podrán realizarse de manera digital, a través de un formulario en línea, o de forma presencial mediante la entrega de un sobre sellado en el Centro Cultural Palacio Municipal, que deberá incluir la documentación solicitada y materiales audiovisuales en formato digital. El cierre de la convocatoria está programado para el 13 de febrero de 2026 y los resultados se darán a conocer el 25 del mismo mes.
