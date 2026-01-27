logo pulso
Gilly y las rutas de la revolución

Por Estrella Govea

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Se llevó a cabo la conferencia Adolfo Gilly antes de Lecumberri: Colonialidad, revolución y el Tercer Mundo, impartida por el historiador Robert Curley, en el Archivo Histórico del Estado "Lic. Antonio Rocha". 

La charla formó parte de un ciclo dedicado a la guerra y los conflictos en la historia de América Latina.

Durante la exposición se centró en la etapa formativa del pensamiento político e intelectual de Gilly antes de su encarcelamiento en 1966. Curley reconstruyó la trayectoria temprana de Gilly desde su militancia juvenil en Argentina hasta su trabajo como corresponsal y analista en Bolivia, Italia, Cuba, Guatemala y otros países de América Latina y África. Este recorrido permitió entender cómo su experiencia directa con procesos revolucionarios y movimientos sociales influyó en su manera de pensar la historia y la política.

Uno de los ejes centrales fue el interés de Gilly por las luchas anticoloniales, en particular en África y el mundo árabe, a partir de casos como Egipto, Argelia y Angola. Curley explicó cómo estos procesos llevaron a Gilly a cuestionar las lecturas tradicionales del marxismo europeo y a observar la revolución desde contextos marcados por la dominación colonial y la desigualdad estructural.

La conferencia también abordó la influencia del pensamiento de Frantz Fanon en Gilly, especialmente en su reflexión sobre la violencia colonial y anticolonial. Curley destacó que Gilly leyó y reseñó tempranamente Los condenados de la tierra, encontrando en esa obra una clave para analizar la violencia como parte de los procesos históricos de liberación y no solo como un fenómeno aislado.

Se revisó el paso de Gilly por Cuba y Guatemala, donde combinó el análisis político con la escritura de crónica social, centrada en la vida cotidiana de campesinos y militantes. Esta etapa, explicó Curley, permitió identificar rasgos que más tarde serían constantes en su obra historiográfica, como la atención a los sujetos sociales y a los procesos revolucionarios vistos desde abajo.

