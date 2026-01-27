Gilly y las rutas de la revolución

Se llevó a cabo la conferencia Adolfo Gilly antes de Lecumberri: Colonialidad, revolución y el Tercer Mundo, impartida por el historiador Robert Curley, en el Archivo Histórico del Estado "Lic. Antonio Rocha".

La charla formó parte de un ciclo dedicado a la guerra y los conflictos en la historia de América Latina.

Durante la exposición se centró en la etapa formativa del pensamiento político e intelectual de Gilly antes de su encarcelamiento en 1966. Curley reconstruyó la trayectoria temprana de Gilly desde su militancia juvenil en Argentina hasta su trabajo como corresponsal y analista en Bolivia, Italia, Cuba, Guatemala y otros países de América Latina y África. Este recorrido permitió entender cómo su experiencia directa con procesos revolucionarios y movimientos sociales influyó en su manera de pensar la historia y la política.

Uno de los ejes centrales fue el interés de Gilly por las luchas anticoloniales, en particular en África y el mundo árabe, a partir de casos como Egipto, Argelia y Angola. Curley explicó cómo estos procesos llevaron a Gilly a cuestionar las lecturas tradicionales del marxismo europeo y a observar la revolución desde contextos marcados por la dominación colonial y la desigualdad estructural.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La conferencia también abordó la influencia del pensamiento de Frantz Fanon en Gilly, especialmente en su reflexión sobre la violencia colonial y anticolonial. Curley destacó que Gilly leyó y reseñó tempranamente Los condenados de la tierra, encontrando en esa obra una clave para analizar la violencia como parte de los procesos históricos de liberación y no solo como un fenómeno aislado.

Se revisó el paso de Gilly por Cuba y Guatemala, donde combinó el análisis político con la escritura de crónica social, centrada en la vida cotidiana de campesinos y militantes. Esta etapa, explicó Curley, permitió identificar rasgos que más tarde serían constantes en su obra historiográfica, como la atención a los sujetos sociales y a los procesos revolucionarios vistos desde abajo.