Programa de Apoyos a la Cultura

Por Estrella Govea

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
Programa de Apoyos a la Cultura

La convocatoria del Programa de Apoyos a la Cultura para el Ejercicio Fiscal, dirigida a festivales culturales y artísticos, se encuentra vigente y cerrará el próximo 5 de febrero de 2026 a las 18:00 horas. 

El programa busca apoyar la realización de festivales en territorio nacional mediante esquemas de conversión, con el objetivo de ampliar el acceso a distintas expresiones culturales durante el año 2026.

El registro debe realizarse en línea a través de la plataforma profest.cultura.gob.mx, donde las instancias interesadas deberán crear un usuario, completar los apartados solicitados y cargar la documentación requerida. Entre los requisitos se establece que los festivales participantes deben contar con al menos una edición previa y realizarse entre el 1 de abril y el 31 de diciembre de 2026.

La convocatoria está dirigida a instituciones estatales y municipales de cultura, municipios, alcaldías de la Ciudad de México, universidades públicas, organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, así como consejos comunales o indígenas. Además de la solicitud firmada, se solicita documentación legal vigente y evidencias de ediciones anteriores en un solo archivo digital.

PROFEST 2026 contempla seis categorías de apoyo que van de los 300 mil a los 2 millones de pesos, recursos destinados a conversión y no a entrega directa. Los proyectos serán evaluados con base en criterios como congruencia del planteamiento, impacto social, programación artística, inclusión, equidad, innovación y sustentabilidad, por lo que las propuestas deberán presentar una planeación clara y coherente antes del cierre de la convocatoria. 

