Coordinarán esfuerzos para preservar elaboración de talavera

Ciudad de México. - Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través de la Dirección de Patrimonio Mundial, coordinará los esfuerzos con los gobiernos de Puebla y Tlaxcala para la preservación del patrimonio cultural inmaterial.

De acuerdo con un comunicado, el INAH informó que lo anterior forma parte de una serie de iniciativas orientadas a asegurar los procesos artesanales para la elaboración de la talavera, declarados el pasado 11 de diciembre Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Durante el "Conversatorio sobre los procesos artesanales para la elaboración de talavera", que organizó el instituto, la subdirectora de Patrimonio Inmaterial del INAH, Edaly Quiroz, señaló que "estas acciones pretenden crear conciencia sobre la importancia que tienen las inscripciones en las listas de la Unesco".

Agregó que también se "busca armonizar los esfuerzos de los artesanos de Puebla y Tlaxcala, con los de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo, España, con quienes México comparte la inscripción binacional, y propiciar un espacio de intercambio de experiencias entre ambas entidades y con España.

Explicó que en esas dos entidades mexicanas existe la Denominación de Origen (DO) para la talavera, y para normalizarla existe un Consejo Regulador de la Talavera. "De manera oficial, son nueve los talleres que forman parte de ese órgano y cuentan con la certificación que garantiza que siguen el proceso artesanal, pero ello no quiere decir que talleres más pequeños no sigan el método tradicional, así que son muchos más talleres productores de talavera", dijo.

Debido a lo anterior, Edaly Quiroz manifestó que el objetivo ahora es trabajar para que esos pequeños talleres cuenten con la certificación, y con ello validar que efectivamente llevan a cabo un proceso artesanal.