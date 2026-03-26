Corazones en desnudez, de Rosaura Loredo

La presentación del libro Corazones en desnudez, poesías que sanan de Rosaura Loredo Rocha se llevará a cabo este viernes 27 de marzo a las 17:30 horas en el Centro de las Artes, con la participación de Eva Ortega Jiménez.

El libro reúne una colección de 37 poemas que reflejan distintas etapas de su vida, desde la infancia hasta la madurez, e incorporan también experiencias de las mujeres con las que ha colaborado. A través de un lenguaje accesible, los textos proponen una reflexión sobre los procesos individuales y la relación con uno mismo.

La obra se inscribe en una línea de escritura que retoma vivencias y procesos de cambio personal de la autora, quien ha desarrollado su trabajo en torno a la escritura, la reflexión y el acompañamiento en espacios de diálogo. Sus publicaciones anteriores también parten de experiencias de vida como punto de partida para la construcción de su discurso literario.

Durante la presentación, se compartirán comentarios sobre el contenido del libro, así como una aproximación a los temas que atraviesan la obra. La participación de Eva Ortega Jiménez aportará una lectura contextual que permitirá ubicar el texto dentro de un panorama más amplio de la escritura personal y testimonial.

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Loredo Rocha, originaria de Rioverde, San Luis Potosí, se formó como docente en la Escuela Normal y ejerció como maestra de primaria; tras su divorcio, inició un proceso de