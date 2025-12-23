Crónicas de tinta y color
La exposición Crónicas de tinta y color, actualmente instalada en la Galería Paseo Esmeralda, en la Calzada de Guadalupe, reúne un proyecto colectivo que articula artes visuales y literatura a partir del trabajo de creadoras potosinas.
El proyecto se construye a partir de un ejercicio de correspondencia creativa: cada artista visual desarrolla una obra inspirada en textos de escritoras potosinas, no como ilustración literal, sino como traducción sensible de atmósferas, ideas y emociones presentes en los textos. De este cruce surgen piezas que dialogan con la literatura desde la forma, el color, la textura y el gesto plástico.
Las obras presentan una amplia diversidad de técnicas y lenguajes, que incluyen dibujo, collage, gráfica, pintura, fotografía y procesos mixtos. Esta variedad responde a la intención del proyecto de mostrar cómo una misma palabra puede generar múltiples lecturas visuales, y cómo cada creadora interpreta desde su experiencia y práctica artística el universo literario que le fue asignado.
A lo largo del proceso, las participantes coincidieron en que el trabajo implicó una lectura atenta y un acercamiento respetuoso a los textos, así como un ejercicio de escucha y diálogo entre disciplinas.
