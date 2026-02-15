logo pulso
Cumbres Borrascosas en la Cineteca

Por Estrella Govea

Febrero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Cumbres Borrascosas en la Cineteca

Cumbres Borrascosas, versión dirigida por Emerald Fennell se proyecta en Cineteca Alameda del 15 al 18 de febrero a las 20:00 horas, con duración de 137 minutos y clasificación R.

La película retoma la novela publicada en 1847 por Emily Brontë, una de las obras más adaptadas de la literatura inglesa. La historia se sitúa en los páramos de Yorkshire y sigue el vínculo entre Heathcliff y Catherine Earnshaw, una relación marcada por la tensión emocional y las consecuencias que se extienden a lo largo de los años.

Esta versión propone una lectura contemporánea del texto original, con una narrativa que privilegia el conflicto entre los personajes y una puesta en escena que se distancia del tono clásico de adaptaciones anteriores. El guion y la dirección optan por un tratamiento más directo de las pasiones y los enfrentamientos familiares.

El elenco está encabezado por Margot Robbie y Jacob Elordi, cuyas interpretaciones han sido uno de los puntos más comentados desde su estreno. 

La película también ha generado debate por las libertades tomadas respecto a la novela, lo que la coloca como una adaptación abierta a distintas lecturas pasadas.

Las funciones permiten revisar una adaptación coproducida entre Reino Unido y Estados Unidos, rodada en locaciones británicas que buscan recrear los páramos donde se sitúa la historia. 

Esta versión concentra el relato en un solo largometraje y presenta una estructura narrativa continua, distinta a otras versiones que fragmentan la novela o enfatizan su carácter episódico.

