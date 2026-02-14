Para encontrarme en ti. Poemas II
La presentación del libro Para encontrarme en ti. Poemas II, del autor potosino Luis Rosete Sosa, será el día de hoy a las 20:00 horas en la a Sala Flavio F. Carlos del Teatro de la Paz, propone una velada centrada en la lectura de poesía y el diálogo con el público.
El acto contará con la participación de artistas invitados como Irma Hermoso, Alice Sánchez, Miguel Ángel Duque y la Academia de Danza Bejart, quienes acompañarán la presentación con intervenciones escénicas y musicales.La propuesta integra distintas expresiones artísticas en torno a la palabra poética.
Para encontrarme en ti. Poemas II plantea un recorrido por la experiencia personal a través de textos que abordan el paso del tiempo, la memoria y la búsqueda interior. El libro reflexiona sobre el fracaso, la fe y la posibilidad de reconstrucción desde el amor propio como punto de partida para el vínculo con los demás.
