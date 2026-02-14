logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Fotogalería

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Para encontrarme en ti. Poemas II

Por Estrella Govea

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Para encontrarme en ti. Poemas II

La presentación del libro Para encontrarme en ti. Poemas II, del autor potosino Luis Rosete Sosa, será el día de hoy a las 20:00 horas en la a Sala Flavio F. Carlos del Teatro de la Paz, propone una velada centrada en la lectura de poesía y el diálogo con el público.

El acto contará con la participación de artistas invitados como Irma Hermoso, Alice Sánchez, Miguel Ángel Duque y la Academia de Danza Bejart, quienes acompañarán la presentación con intervenciones escénicas y musicales.La propuesta integra distintas expresiones artísticas en torno a la palabra poética.

Para encontrarme en ti. Poemas II plantea un recorrido por la experiencia personal a través de textos que abordan el paso del tiempo, la memoria y la búsqueda interior. El libro reflexiona sobre el fracaso, la fe y la posibilidad de reconstrucción desde el amor propio como punto de partida para el vínculo con los demás.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sonidero Lab Popular en la "Pista Popular"
Sonidero Lab Popular en la "Pista Popular"

Sonidero Lab Popular en la "Pista Popular"

SLP

Estrella Govea

María Onofre Serment presenta su libro El viaje de la centella
María Onofre Serment presenta su libro El viaje de la centella

María Onofre Serment presenta su libro El viaje de la centella

SLP

Estrella Govea

SASKIA NIÑO FIRMA EJEMPLARES EN GANDHI CARRANZA
SASKIA NIÑO FIRMA EJEMPLARES EN GANDHI CARRANZA

SASKIA NIÑO FIRMA EJEMPLARES EN GANDHI CARRANZA

SLP

Estrella Govea

La visita formó parte de su recorrido por la capital potosina para presentar su más reciente publicación, Esta soy

Mila Morez contra la Muerte, teatro cabaret
Mila Morez contra la Muerte, teatro cabaret

Mila Morez contra la Muerte, teatro cabaret

SLP

Estrella Govea