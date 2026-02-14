logo pulso
FESTIVAL DE RONDALLAS POTOSINAS

El romanticismo tendrá escenario este sábado 14 en el Museo Nacional de la Máscara

Por Estrella Govea

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
FESTIVAL DE RONDALLAS POTOSINAS

El romanticismo tendrá escenario este sábado en el Museo Nacional de la Máscara, hoy 14 de febrero se celebrará la segunda edición del Festival de Rondallas Potosinas, un encuentro que reúne a agrupaciones del estado y a invitados de otras entidades en el marco del mes del amor.

A partir de las 16:00 horas, el recinto abrirá sus puertas a una jornada musical que reunirá a 15 rondallas de San Luis Potosí, además de una agrupación procedente de Guanajuato y otra de Zacatecas. El festival, que surgió el año pasado como una iniciativa para dar espacio a este género, creció en convocatoria y participación, consolidándose como un punto de encuentro para músicos y público afín a la tradición romántica.

La rondalla mantiene una presencia activa en la vida cultural potosina, pese a los cambios en las preferencias musicales. Integrantes de las agrupaciones han coincidido en que el género continúa renovándose con nuevas generaciones, aunque reconocieron la necesidad de mayor difusión para atraer a más jóvenes.

Además del concierto, el festival incorporará una dinámica especial: con el boleto de acceso al museo, el público podrá participar en una rifa que incluye una guitarra acústica, dos sesiones fotográficas y tres serenatas interpretadas por rondalla. La propuesta busca extender la experiencia más allá del escenario y reforzar el carácter romántico de la fecha.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El acceso al evento se realizará mediante el pago de entrada al museo es de 20 pesos general y 10 pesos para estudiantes, docentes e INAPAM, lo que permitirá recorrer también las salas del recinto antes o después del concierto.

La segunda edición del Festival de Rondallas Potosinas se presenta así como una tarde dedicada a la tradición musical, donde guitarras, voces y armonías volverán a ocupar el patio y los pasillos del museo en una celebración colectiva que combina repertorio clásico, identidad musical local y ambiente festivo.

SLP

Estrella Govea

El romanticismo tendrá escenario este sábado 14 en el Museo Nacional de la Máscara

