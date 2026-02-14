El romanticismo tendrá escenario este sábado en el Museo Nacional de la Máscara, hoy 14 de febrero se celebrará la segunda edición del Festival de Rondallas Potosinas, un encuentro que reúne a agrupaciones del estado y a invitados de otras entidades en el marco del mes del amor.

A partir de las 16:00 horas, el recinto abrirá sus puertas a una jornada musical que reunirá a 15 rondallas de San Luis Potosí, además de una agrupación procedente de Guanajuato y otra de Zacatecas. El festival, que surgió el año pasado como una iniciativa para dar espacio a este género, creció en convocatoria y participación, consolidándose como un punto de encuentro para músicos y público afín a la tradición romántica.

La rondalla mantiene una presencia activa en la vida cultural potosina, pese a los cambios en las preferencias musicales. Integrantes de las agrupaciones han coincidido en que el género continúa renovándose con nuevas generaciones, aunque reconocieron la necesidad de mayor difusión para atraer a más jóvenes.

Además del concierto, el festival incorporará una dinámica especial: con el boleto de acceso al museo, el público podrá participar en una rifa que incluye una guitarra acústica, dos sesiones fotográficas y tres serenatas interpretadas por rondalla. La propuesta busca extender la experiencia más allá del escenario y reforzar el carácter romántico de la fecha.

El acceso al evento se realizará mediante el pago de entrada al museo es de 20 pesos general y 10 pesos para estudiantes, docentes e INAPAM, lo que permitirá recorrer también las salas del recinto antes o después del concierto.

La segunda edición del Festival de Rondallas Potosinas se presenta así como una tarde dedicada a la tradición musical, donde guitarras, voces y armonías volverán a ocupar el patio y los pasillos del museo en una celebración colectiva que combina repertorio clásico, identidad musical local y ambiente festivo.