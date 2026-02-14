Del inconsciente al surrealismo, taller de lectura

El Taller de lectura: Del inconsciente al surrealismo, iniciará este sábado 14 de febrero a las 10:00 horas en el Museo Leonora Carrington; se desarrollará en colaboración con la Comunidad Psicoanalítica Potosina y estará dirigida a público interesado en el psicoanálisis y el arte.

El taller propone una lectura grupal de Sigmund Freud como punto de partida para analizar el origen del psicoanálisis y su vínculo con las corrientes artísticas del siglo XX.

Las sesiones examinarán conceptos como el inconsciente, la asociación libre y el estudio de los sueños como vía de acceso a la vida psíquica.

Parte del programa abordará la formación de Freud junto al neurólogo Jean-Martin Charcot en la Salpêtrière de París, entre 1885 y 1886, periodo que influyó en su tránsito del método hipnótico hacia una práctica centrada en la palabra y el recuerdo. Este cambio marcó el surgimiento del psicoanálisis como disciplina autónoma.

A partir de estas lecturas, el grupo revisará la relación entre las teorías freudianas y el movimiento surrealista, en particular el diálogo con el Manifiesto Surrealista de Andre Breton.

El taller analizará cómo los artistas retomaron nociones del inconsciente y lo onírico para construir un nuevo lenguaje visual y literario.

La propuesta busca establecer un puente entre pensamiento clínico y creación artística, con sesiones centradas en el análisis de textos y la discusión colectiva.

El encuentro plantea una revisión histórica y conceptual que conecta el estudio de la mente con las búsquedas estéticas del surrealismo.