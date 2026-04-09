Curso de ensambles musicales

El Instituto Potosino de Bellas Artes anunció el Taller especial de ensambles musicales, que se llevará a cabo del 18 de abril al 27 de junio en el área de música de la institución, se desarrollará los sábados en dos horarios, de 9:00 a 10:30 y de 12:30 a 14:00 horas.

La formación estará a cargo del músico Abdías Bautista, quien guiará el trabajo colectivo dentro de un ensamble.

El taller propone la integración activa de las y los participantes en un formato grupal, con énfasis en la práctica compartida y la ejecución musical en conjunto.

El programa contempla la exploración de distintos géneros como música clásica, pop y jazz. A partir de este enfoque, se busca desarrollar técnica instrumental, sentido rítmico, escucha grupal y comprensión de los estilos abordados, con el fin de que cada integrante se adapte a distintos lenguajes musicales.

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La dinámica del taller prioriza el trabajo colaborativo y la experiencia escénica, lo que permite entender el funcionamiento de un ensamble musical. También se enfoca en fortalecer habilidades interpretativas y en generar condiciones para la ejecución colectiva dentro de un entorno organizado.

El curso está dirigido a personas a partir de los 12 años que cuenten con conocimientos básicos en instrumento o voz. Entre los requisitos se incluyen capacidad rítmica, seguimiento de metrónomo, disponibilidad para ensayos y disposición al trabajo en equipo. Las inscripciones se encuentran abiertas en el Instituto y tiene una cuota de recuperación de 900 pesos.