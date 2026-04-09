Curso de ensambles musicales
El Instituto Potosino de Bellas Artes anunció el Taller especial de ensambles musicales, que se llevará a cabo del 18 de abril al 27 de junio en el área de música de la institución, se desarrollará los sábados en dos horarios, de 9:00 a 10:30 y de 12:30 a 14:00 horas.
La formación estará a cargo del músico Abdías Bautista, quien guiará el trabajo colectivo dentro de un ensamble.
El taller propone la integración activa de las y los participantes en un formato grupal, con énfasis en la práctica compartida y la ejecución musical en conjunto.
El programa contempla la exploración de distintos géneros como música clásica, pop y jazz. A partir de este enfoque, se busca desarrollar técnica instrumental, sentido rítmico, escucha grupal y comprensión de los estilos abordados, con el fin de que cada integrante se adapte a distintos lenguajes musicales.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La dinámica del taller prioriza el trabajo colaborativo y la experiencia escénica, lo que permite entender el funcionamiento de un ensamble musical. También se enfoca en fortalecer habilidades interpretativas y en generar condiciones para la ejecución colectiva dentro de un entorno organizado.
El curso está dirigido a personas a partir de los 12 años que cuenten con conocimientos básicos en instrumento o voz. Entre los requisitos se incluyen capacidad rítmica, seguimiento de metrónomo, disponibilidad para ensayos y disposición al trabajo en equipo. Las inscripciones se encuentran abiertas en el Instituto y tiene una cuota de recuperación de 900 pesos.
no te pierdas estas noticias
Muere Melchor Peredo, muralista emblemático de Veracruz
El Universal
Peredo fue reconocido por su inspiración en Orozco, Rivera y Siqueiros y su aporte cultural en Veracruz.
Mercados Antiguos de San Luis Potosí
Estrella Govea
El historiador Jesús Martínez Melgarejo ofreció la charla