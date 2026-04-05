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Cultura

Curso "Fotografiando la danza"

Por Estrella Govea

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
A
Curso "Fotografiando la danza"

La fotógrafa Ma. Eugenia Martínez Juache impartirá el curso teórico-práctico "Fotografiando la danza", una propuesta formativa dirigida a fotógrafas, fotógrafos, artistas visuales y estudiantes con conocimientos intermedios que busquen profundizar en la captura del movimiento escénico.

El taller se llevará a cabo los días 6, 8 y 10 de abril en el Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA), en un horario de 16:30 a 20:00 horas, sumando un total de 10 horas de trabajo. Como parte de su enfoque práctico, se contemplan sesiones con bailarines, lo que permitirá a las y los participantes enfrentarse directamente a las condiciones reales de la fotografía de danza.

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