El XXVII Encuentro de Danzas Aztecas se llevará a cabo este sábado 4 de abril a partir de las 18:30 horas en la explanada del Museo Nacional de la Máscara, como parte de las actividades de Semana Santa y Pascua 2026. El evento reunirá a grupos independientes y compañías institucionales que presentarán distintas expresiones de danza indígena. La jornada contempla la participación de agrupaciones que mantienen vigente la práctica conocida como danza mexica o mitote. Esta tradición tiene antecedentes anteriores a la conquista española y se ha preservado a través del tiempo.