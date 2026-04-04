Concierto "Querido Divo", homenaje a Juan Gabriel

El concierto "Querido Divo", presentado en el Teatro de la Paz, fue una velada dedicada no solo al homenaje musical a Juan Gabriel, sino también a reflexionar sobre el papel de la música como herramienta emocional entre el público e interpretes.

Sobre el escenario, las voces de Rocío Banquells, María del Sol, Carlos Cuevas, Iván Caraza y Andresse dieron forma a un programa que recorrió distintos momentos de la obra del cantautor, combinando balada, bolero y música popular. El espectáculo incluyó cerca de 30 arreglos musicales, construidos en formato de medleys para condensar la amplitud del repertorio del artista.

Uno de los elementos centrales de la presentación, durante el Festival San Luis en Primavera, fue la participación de la Big Band Jazz de México, dirigida por Ernesto Ramos, cuyos arreglos orquestales transformaron las composiciones originales en versiones con acentos de jazz. Esta propuesta permitió construir una sonoridad distinta, sin perder la esencia de las piezas, en línea con lo planteado previamente por el director sobre el trabajo de adaptación y respeto al estilo del autor.

Durante la interpretación, las y los artistas enfrentaron el reto vocal y emocional que implica este repertorio.

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Canciones de alto contenido sentimental generaron una conexión visible con el público, demostrando lo expresado por los intérpretes sobre la complejidad de estas obras, tanto por su exigencia técnica como por la intensidad de los temas que abordan.

En un encuentro con medios previo a la presentación, la cantante Rocío Banquells destacó que, en un contexto global complejo, la música adquiere una relevancia especial al convertirse en un medio para reconfortar el ánimo colectivo. Señaló que interpretar las canciones del "Divo de Juárez" implica no solo un reto vocal, sino una conexión profunda con las emociones que estas despiertan en el público.

En este sentido, las y los intérpretes coincidieron en que el repertorio de Juan Gabriel exige un alto nivel interpretativo debido a su carga sentimental y complejidad técnica.

Con una respuesta positiva del público, "Querido Divo" demostró el alcance de la obra de Juan Gabriel y evidenció, como señalaron sus intérpretes, que la música sigue siendo un espacio de encuentro, memoria y emoción compartida.