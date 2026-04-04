MON LAFERTE SE PRESENTA EN LA PLAZA FUNDADORES

Mon Laferte encabeza el cierre del Festival San Luis en Primavera con un concierto programado para las 20:00 horas en la Plaza de Fundadores, ademas el programa de este 4 de abril reúne teatro, música y actividades para distintos públicos a lo largo del día.

Las actividades comienzan al mediodía en el Teatro Polivalente con "DO - RE - MI. Concierto para los primeros años", una propuesta de A la Deriva Teatro y el Ensamble Sinfónico de San Luis dirigida a infancias, que combina elementos escénicos y musicales.

Más tarde, la Plaza de Armas de San Luis Potosí recibe a Luna Morena con "Animalarium", una pieza de teatro de calle programada a las 13:00 horas. Por la tarde, la actividad continúa en el Teatro Alarcón con la función "Pipi la noche" de Títeres Monini a las 16:00 horas.

De forma paralela, se realiza una cata de mezcal potosino a las 13:00 horas en el Palacio Municipal de San Luis Potosí, presentada por Mezcal Estación Ipiña. La actividad cuenta con cupo limitado, por lo que requiere registro previo una hora antes y la presentación de identificación oficial que acredite la mayoría de edad.

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El concierto estelar se realiza a las 20:00 horas en la Plaza de los Fundadores, donde Mon Laferte ofrecerá un concierto como parte del cierre del festival. La cantante integra en su repertorio distintos géneros y una selección de temas que forman parte de su trayectoria reciente, en un evento abierto al público.

Con esta jornada, el festival concluye su edición con una programación que abarca distintas disciplinas artísticas y espacios de la ciudad, tras varios días de actividades culturales.