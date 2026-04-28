Danza en el CEART

El Centro de las Artes de San Luis Potosí (CEART) mantiene esta semana una programación especial en el marco del Día Internacional de la Danza 2026, con actividades abiertas al público que finaliza el 30 de abril.

La propuesta incluye clases abiertas y una muestra coreográfica, con el objetivo de acercar distintos estilos y niveles de formación a públicos diversos.

Desde el lunes 27 de abril comenzaron las actividades con la clase de danzas tradicionales para adultos mayores, impartida por Uriel García en la Sala 2 Teatro, seguida de la sesión de danza contemporánea para jóvenes de nivel intermedio con David Oviedo en la Sala 1 "Arturo Garrido". Ambas actividades formaron parte del arranque del programa enfocado en la práctica escénica.

Para este martes 28 de abril, la jornada continúa con clases abiertas de danza contemporánea dirigidas a adultos. A las 17:00 horas se imparte el nivel intermedio y a las 18:30 horas el nivel avanzado, ambas sesiones a cargo de Patricia Fuentes en la Sala 1 "Arturo Garrido", como parte de la oferta formativa que caracteriza esta conmemoración.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El miércoles 29 de abril se realizará la primera muestra coreográfica "Baila, Baila", de 17:00 a 19:30 horas en el Foro Caja Negra. En esta presentación participan estudiantes de los talleres de danza contemporánea, clásica, hip-hop y danza tradicional del CEART, quienes comparten en escena ejercicios y piezas desarrolladas durante sus procesos de formación.

Hacia el cierre, el jueves 30 de abril se llevarán a cabo clases de aproximación y niveles intermedios y avanzados de danza clásica en la Sala 2 de danza, impartidas por Lidia Méndez.

De forma paralela, se presenta una clase de danza urbana hip-hop con Fernanda Torres y Mario Rocha en la Sala 2 Teatro, con lo que concluye el programa de actividades abiertas.